Das sagen die Wieselburger Bürgermeister zum Thema ZKW

Betroffenheit über den Stellenabbau bei ZKW herrscht auch in der Region und den beiden Wieselburger Gemeinden. „Der Verlust jedes einzelnen Arbeitsplatzes tut weh – vor allem für die betroffenen Mitarbeiter“, sagt Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ).

Stadt-Bürgermeister Josef Leitner, SPÖ Foto: Christian Eplinger

Als Gemeinde fürchtet er nach ersten intensiven Gesprächen mit der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat nicht, dass es nach dieser einschneidenden Maßnahme weitere große Absiedelungen bei ZKW geben werde „Wir als Gemeinde sehen es daher als unsere Aufgabe, das Unternehmen zu begleiten, den Standort Wieselburg zur Drehscheibe für hochmoderne Produkte für Premiummarken zu machen. Es arbeiten hier viele gute Leute an vielen guten Produkten. Das stimmt mich für die Zukunft optimistisch“, sagt Leitner, der auch mit entsprechenden Mindereinnahmen bei der Kommunalsteuer für die Gemeinde rechnen muss.

ZKW ist mit rund 3,5 Millionen Euro größter Kommunalsteuerzahler in Wieselburg. Der gute KV-Abschluss aus dem Herbst relativiere aber hier die Verluste für die Stadt, sagt Leitner.

Land-Bürgermeister Karl Gerstl, ÖVP Foto: Christian Eplinger

Als „schmerzvollen Schritt“ bezeichnet auch Wieselburg-Land-Bürgermeister Karl Gerstl (ÖVP) die Entwicklung bei ZKW. So wie Leitner ist er aber zuversichtlich, dass mit dieser Maßnahme der Standort Wieselburg langfristig abgesichert wird und nicht noch mehr Mitarbeiter um ihren Job zittern müssen.

ZKW ist mit dem 2016 eröffneten Standort im Gewerbegebiet Haag auch ein guter Kommunalsteuerzahlen in der Landgemeinde. Dort werden Abdeckscheiben für Premium-Scheinwerfer im Hard-Coating-Verfahren beschichtet. Diesbezüglich hofft Gerstl, mit einem „blauen Auge“ davonzukommen. „Wir rechnen für die Gemeinde insgesamt mit Mindereinnahmen von bis zu 100.000 Euro. Da müssen wir uns anschauen, welche geplanten Investitionen wird gegebenenfalls zurücknehmen müssen“, sagt Gerstl.

Werk Dietach wird bis Ende des Jahres geschlossen

Seit Freitag ist auch bekannt, dass neben Wieselburg auch der ZKW-Produktionsstandort Dietach bei Steyr (Oberösterreich) bis Ende des Jahres geschlossen werden soll. Betroffen davon sind 30 Mitarbeiter. „Der Mietvertrag in Dietach läuft mit Jahresende 2023 aus. Die dortige Ersatzteile-Fertigung soll in freie Flächen in Wieselburg integriert werden. Wieweit die 30 Mitarbeiter übernommen werden, wird sich im Laufe des Jahres zeigen“, bestätigt Andreas Nix, Standortleiter der ZKW Lichtsysteme GmbH Wieselburg, zu der das Werk in Dietach gehört, in einem Bericht des "OÖ Volksblatt".

