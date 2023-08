„Die lange Nacht der Perseiden“ in Puchenstuben

Am vergangenen Freitag und Samstag lud der Astronom und pensionierte Physik- und Mathematiklehrer Franz Klauser Interessierte ins Café Restaurant Hallerstub’n zu Astronomievorträgen und zu einer anschließenden Himmelsbeobachtung ein. Insgesamt haben etwa 170 Personen die Vorträge verfolgt und anschließend den dunklen Himmel von Puchenstuben für Sternbeobachtungen genutzt. Hierfür wurde die Straßenbeleuchtung am Beobachtungsplatz bei der Sternwarte von Franz Klauser abgeschaltet, sodass man sehen konnte, wie sich die Sommermilchstraße vom südlichen Horizont bis zum Norden erstreckt. In den beiden Nachtstunden vor Mitternacht konnten mehr als 40 Perseiden-Sternschnuppen gezählt werden, teils sehr helle Boliden. Mittels zweier Teleskope wurden Doppelsterne, Kugelsternhaufen und die Andromedagalaxie beobachtet. Mit einem Laserpointer führte Franz Klauser durch die Sternbilder. Höhepunkte waren auch die beiden Planeten Saturn mit seinem wunderbaren Ring und Jupiter mit seinen vier großen Monden. Für viele Teilnehmer des Sternenabends wurde es „eine lange Nacht der Perseiden", zu der sogar Julia Marotta und Sophia Hansa mit ihrem Wohnmobil aus Graz angereist waren.

Alle, die gekommen waren, wurden mit einem klaren Sternenhimmel belohnt. Foto: Klauser