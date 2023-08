„Sternderl schauen“ in Puchenstuben

Zwar gibt es das ganze Jahr über immer wieder Sternschnuppen, doch die meisten Menschen verbinden diesen Begriff mit einem speziellen Strom, den Perseiden. „Ihr Höhepunkt wird dieses Jahr in der Nacht von 12. auf 13. August erreicht, ideal nahe Neumond. Perseiden gibt es aber jedes Jahr von Mitte Juli bis Ende August“, erklärt Franz Klauser, Astronom und pensionierter Physik- und Mathematiklehrer des BORG St. Pölten mit Zweitwohnsitz in Puchenstuben.

Dieses Bild mit dem Boliden hat Walter Primik am 15. Juli 2023 aufgenommen. Für kommendes Wochenende erwartet Franz Klauser ähnliche Sternschnuppen. Foto: Walter Primik

Die Fotografie einer Sternschnuppe ist ein reiner Glückstreffer. So gab es am 15. Juli kurz vor Mitternacht eine Aufnahme eines Boliden von Walter Primik, den dieser mit seiner Kamera bei 12 mm Brennweite in St. Georgen bei Amstetten eingefangen hat. Es ist ein Bild aus einer Serie, wo einige Bilder noch Minuten nachher das Nachleuchten der Sternschnuppe zeigen.

Wer Sternschnuppen sehen will, der sollte sich am kommenden Freitag oder Samstag (11./12. August) nach Puchenstuben begeben. Im Cafe Restaurant Hallerstub’n entführt Franz Klauser die Besucher jeweils ab 20 Uhr zu den Sternen der Milchstraße und zu den Planeten Jupiter und Saturn, die derzeit den Abendhimmel beherrschen. Die anschließenden Himmelsbeobachtungen finden bei reduzierter Straßenbeleuchtung am Beobachtungsplatz statt. „Vielleicht erleben wir ja gemeinsam eine lange Nacht der Sternschnuppen“, hofft Klauser auf viele Interessierte.