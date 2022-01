Die Heiligen Drei Könige sind im Bezirk Scheibbs unterwegs

Vollbild

Sternsinger aus der Pfarre Strasshof besuchten am Donnerstag der Vorwoche die aus Gresten stammende Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in ihrem Ministerium in Wien. Die Sternsinger in der Pfarre Lackenhof. Die Sternsinger in der Pfarre Lackenhof. Auch bei der diesjährigen Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar mit dem Schwerpunktland für indigene Völker im Regenwald waren im gesamten Pfarrgebiet von Reinsberg 18 Sternsinger in sechs Gruppen unterwegs, um die Botschaft der Geburt Jesu vor den Haustüren zu überbringen. Pater Thomas Neernakunnel (letzte Reihe, 2. von links) entsandte die Sternsinger mit einem Segen. Begleitet wurden die Sternsingergruppen von den Jungscharbetreuern. Insgesamt wurden dabei heuer in der Pfarre Reinsberg 4.107,46 Euro gespendet. Die Sternsinger in der Pfarre Göstling. Die Sternsinger in der Pfarre Göstling. Sternsinger aus der Pfarre Strasshof besuchten am Donnerstag der Vorwoche die aus Gresten stammende Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in ihrem Ministerium in Wien. Insgesamt zehn Sternsinger-Gruppen waren heuer im Randegger Pfarrgebiet unterwegs und überbrachten den Friedensgruß 2022, darunter auch Lisa-Marie und Laura Scholler, Sophie und Leonie Teufel. Anna Heindl, Larissa Mock, Katharina Harreither und Verena Teufel waren in Randegg als Sternsinger unterwegs. Begleiterin Manuela Leichtfried war mit den Sternsingern Simon Leichtfried, Christoph Eigner, Stefan Teufel und Jonas Tanzer in Lonitzberg, Mitterberg und Ewixen (Gemeinde Wang) unterwegs. Die Sternsinger Theo, Albrecht und Heid in der Pfarre Lackenhof.

