Neuer Vorsitzender bei Mostviertel Tourismus GmbH

Hannes Scheiblauer ist Hotelier mit Leidenschaft. Seine beiden Betriebe, das RelaxResort Kothmühle in Neuhofen und das Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen/Ybbs, zählen zu den Vorzeigebetrieben im Mostviertel. Dennoch hat er die Kraft und Muße, sich auch daneben immer wieder für die Region zu engagieren. Bis vor einem Jahr als Primus der Mostbarone.

Nun übernahm er den Vorsitz der Generalversammlung der Mostviertel Tourismus GmbH von Landtagsabgeordneter Michaela Hinterholzer aus Öhling. „Das Mostviertel hat sich in den letzten Jahren positiv aufgeladen. Es ist mit positiven Begriffen besetzt. Darauf können wir Touristiker aufbauen und diese weiter forcieren“, sprüht Scheiblauer vor Optimismus.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren