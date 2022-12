Funkelnde Dorfweihnacht in Reinsberg .

Schon am ersten Tag strömten zahlreiche Besucher zur Funkelnden Dorfweihnacht nach Reinsberg. Während in der Pfarrkirche Konzerte und Lesungen auf die Besucher warten, gibt es im Musium eine Ausstellung zahlreicher Handwerkskünstler aus der Region sowie am Dorfplatz kulinarische Köstlichkeiten vom Glühmost über Brandflecken bis hin zu Maroni und Suppen.