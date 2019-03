Die Servicekraft eines Restaurants deckt den Tisch für eine Reservierung am Abend ein. Das Küchenpersonal und der Wareneinkauf werden an die angekündigte Gästeanzahl angepasst. Und dann passiert Folgendes: Die angemeldete Gästegruppe erscheint einfach nicht. Für den Wirt keine einfache Situation, wie auch Hannes Heindl vom Wieselburger Brauhof weiß: „Das kommt leider immer wieder einmal vor, hält sich aber bei uns im vertretbaren Rahmen“. Die Idee, eine Stornogebühr von den Gästen einzuheben, ist dem Gastronomen bekannt, dennoch möchte er aber derzeit noch Abstand davon nehmen. „Sollten sich künftig solche Fälle jedoch häufen, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen“, betont er.

Was die Höhe einer solchen Stornogebühr betrifft, so könnte sich Heindl Folgendes vorstellen: „Nehmen wir an, es handelt sich um eine Gruppe mit fünf Personen. Da kann man durchschnittlich mit einer Konsumation von rund 100 Euro rechnen. Bei Nichterscheinen der Gäste könnte ich mir schon vorstellen, dass wir 50 Euro für die Unkosten einfordern.“

Shitstorm in den sozialen Medien

Eine Stornogebühr für säumige Gäste, davon hält Birgit Rigler, Geschäftsführerin im Restaurant Kartausenkeller in Gaming wenig: „Generell hier einen Betrag als Entschädigung für den Wirt festzulegen, ist nicht ganz einfach, denn manche Gäste wollen am Abend einfach nur eine Kleinigkeit essen und gemütlich etwas Trinken.“ Wer am Wochenende im Kartausenkeller einen Tisch bekommen will, der muss unbedingt reservieren. „Das wissen mittlerweile die meisten, und dass jemand seine Reservierung dann nicht wahrnimmt, kommt bei uns zum Glück sehr selten vor“, betont Rigler.

Um einen freundlichen und gleichzeitig respektvollen Umgang mit den Gästen ist das Team des Mostlandhofes in Purgstall stets bemüht. „Und genau das selbe erwarten wir von unseren Gästen“, sagt Chefin Elisabeth Selner. Das Thema „Stornogebühr Ja oder Nein“ führte schon oftmals zu Diskussionen mit ihrem Gatten Andreas Selner. „Wir haben hier dennoch Glück. Denn der überwiegende Teil unserer Gäste nimmt seine Reservierungen wahr. Viele, vor allem die Stammkunden rufen rechtzeitig an, wenn etwas dazwischen kommt.“

Grundsätzlich wären Wirte mit einer Stornogebühr im Recht, betont die Wirtin: „Denn wir richten ja unsere Planung danach. Und wenn wir den Tisch freihalten, und andere Gäste dafür wegschicken müssen, dann ist das für uns ein doppelter Schaden.“ Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es bei den Gästen nicht besonders gut ankommt: „Ich weiß von Kollegen, die das versucht haben und danach einem Shitstorm in den sozialen Medien ausgesetzt waren. Das ist halt eine gewisse Gratwanderung.“