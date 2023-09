Böschungssicherung in St. Anton/Jeßnitz: Arbeiten laufen auf Hochtoure

Am Mittwoch hat Landtagsabgeordneter Alexander Schnabel in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer die Baustelle für die Böschungssicherung entlang der B 28 im Bereich Kreuztanne im Gemeindegebiet von St. Anton an der Jeßnitz besucht.

Aufgrund sehr starker Verdrückungen und Absenkungen des böschungsseitigen Fahrbahnrandes und der daraus resultierenden Fahrbahnschäden hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, eine Böschungssicherung und Fahrbahnerneuerung entlang der Landesstraße B 28 von km 10,930 bis km 11,505 durchzuführen.

Im Vorfeld der Böschungssicherung wurde der Untergrund mittels einer Rammsondierung erkundet und ein entsprechendes Sanierungskonzept unter Hinzuziehung eines Geotechnikers erstellt. Diese Böschungssicherung beinhaltet die Errichtung einer Stützkonstruktion im Bereich des talseitigen Fahrstreifens mittels einer bewehrten Erde mit einer Mächtigkeit von rund 1,50 Metern. Diese wurde mit Fertigteilelementen aus kunststoffummantelten Stahldrahtgittergeflechten in Kombination mit einer Schalung aus Stahlgitter errichtet und mit ungebundenen Tragschichten wird diese aufgefüllt. Abschließend wird mit dem Aufbringen einer neuen Asphalttragschichte die Fahrbahn wiederhergestellt.

Die Bauarbeiten für die Fahrbahnerneuerung werden von der Straßenmeisterei Scheibbs in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt, haben Anfang Juli begonnen und werden bis Mitte September abgeschlossen sein.

Die Gesamtbaukosten von rund 220.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.