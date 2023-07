Reinsberg: Arbeiten laufen auf Hochtouren

Am Montag überzeugte sich FPÖ-Landtagsabgeordnete Edith Mühlberghuber in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer vom Baufortschritt. Seit Juni wird dort von der Straßenmeisterei Gaming in Zusammenarbeit mit der Firma Traunfellner der Unterbau komplett erneuert. Im Anschluss soll die dann durchgängig fünf Meter breite Fahrbahn mit einer neuen acht Zentimeter starken Tragdeckschicht wiederhergestellt werden. Im Zuge der Arbeiten erfolgen auch eine Adaptierung der Entwässerung und eine Sanierung einer bestehenden rund 33 Meter langen Wurfsteinmauer, die im Mittel eine Höhe von drei Metern aufweist. Für die Asphaltierungsarbeiten von 24. bis 28. August ist eine Totalsperre vorgesehen, anonsten kommt man mit einer halbseitigen Sperre und kurzzeitigen Behinderungen aus.

Die Arbeiten sollen Ende August abgeschlossen werden und kosten rund 210.000 Euro. Die Kosten übernimmt zur Gänze das Land.