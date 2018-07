Es war 1971, als die Brücke über den Saffenbach im Zuge des Baus der Bundesstraße 22 errichtet wurde. 47 Jahre hielt sie den Anforderungen des Verkehrs stand. Mittlerweile nagt der Zahn der Zeit aber schon zu sehr an der Brücke, sodass sich das Land zu einer Generalsanierung entschloss. „Das Brückenobjekt weist diverse altersbedingte Schäden am gesamten Objekt auf, etwa an den Randbalken, dem Geländer, den Abdichtungen, den Entwässerungseinrichtungen, der Fahrbahnübergänge sowie am Fahrzeugrückhaltesystem. Die Sanierung ist einfach notwendig“, erläutert Gert Kratzer von der Straßenbauabteilung Amstetten.

Um rund 370.000 Euro wird das 45 Meter lange Brückenobjekt in den nächsten drei Monaten saniert. Die Kosten werden zur Gänze vom Land Niederösterreich übernommen. Bauausführende Firma ist die Scheibbser Firma Traunfellner in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Scheibbs.

„Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt, wobei sich die Verkehrsbeeinträchtigungen in Grenzen halten sollten“, erklärte Gratzer beim offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten am vergangenen Mittwoch, den VP-Landtagsabgeordneter Anton Erber gemeinsam mit Bürgermeisterin Christine Dünwald vornahm.