Oberndorf/St. Georgen: Umleitungen haben ein Ende

Die Sanierung der Landesstraße B 29 zwischen Staudenhof und der Kreuzung mit der L 89 im Bereich Steinhaus auf einer Länge von rund 2,8 Kilometern ist rechtzeitig vor Wintereinbruch fertig. Die von der Straßenmeisterei Scheibbs in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region durchgeführten Arbeiten sind mit Kosten von rund 950.000 Euro verbunden, die vom Land Niederösterreich getragen werden. Schon in den Jahren 2018 und 2020 war die B 29 in zwei Teilabschnitten saniert worden. Der Projektstart für das dritte Teilstück erfolgte im Juli 2021, die Arbeiten konnten nunmehr abgeschlossen werden.

Physioinstitut Scheibbs Anzeige Wir starten los! Komm in unser Team

Notwendig wurde die Sanierung, weil die Fahrbahn der Landesstraße B 29 in diesem Bereich aufgrund von Fahrbahnschäden nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprochen hatte. Im Zuge der Arbeiten wurde von Kilometer 33,17 bis Kilometer 36,02 nach den Fräsarbeiten eine neue bituminöse Trag- und Deckschicht aufgebracht. Dabei wurden auch die Fahrbahn auf 6,50 Meter verbreitert, die Oberflächen- und Unterbauentwässerungen erneuert und mehrere Steinwürfe errichtet. Die Gemeinden Oberndorf und St. Georgen nutzten die Bauarbeiten, um gleich die Lichtwellenleiter mitzuverlegen.