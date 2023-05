Gresten: Das Aufräumen nach dem Murenabgang beginnt

Rund zwei Wochen ist es her, dass eine abgegangene Mure auf der L 6155 die Verbindung zwischen Reinsberg und Wang behinderte. Die Straße ist seitdem für den Verkehr gesperrt. „Nach Pfingsten beginnen nun die Aufräum- und Sicherungsarbeiten“, informiert Erich Pfeffer, der Leiter der dafür zuständigen Straßenmeisterei in Gaming. Seine Mitarbeiter haben bereits das Straßenstück, das sich rund zwei Kilometer vom Reinsberger Kreisverkehr in Richtung Wang befindet, von den Erdmassen befreit.

Nun muss aber schweres Gerät für die Räumungs- und Sicherungsarbeiten anrücken, um die L 6155 wieder für den Verkehr freigeben zu können. „Die Arbeiten werden sicherlich drei Wochen andauern. Solange ist die Straße weiterhin für alle Verkehrsteilnehmer, auch für Fußgänger und Radfahrer, gesperrt. Es besteht in diesem Bereich weiterhin Lebensgefahr“, warnt Pfeffer.

