Wieselburg: Ein Topf, ein Baum, ein Solarmodul und eine Bank

Wieselburg wird einmal mehr seinem Ruf als Vorreitergemeinde in Sachen Umweltprojekten gerecht. Nach Groß-Enzersdorf ist die e5-Gemeinde die bisher einzige Stadt, die das von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und dem Klima- und Energiefonds geförderte StreetTREE-Projekt der BOKU Wien (Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau und Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz) verwirklicht.

Wer in den letzten Tagen in der Rottenhauser Straße in Wieselburg vorbeigefahren ist, dem sind die drei großen Töpfe, aus denen drei Feldahornbäume herauswachsen, vielleicht schon aufgefallen. Die Stadtgemeinde hat den dortigen Parkstreifen entlang der Am Hauswald-Siedlung an drei Stellen entsiegelt und drei jeweils acht Meter lange und 2,2 Meter breite Versickerungsflächen geschaffen.

„Prunkstücke“ dabei sind die drei 1,40 Meter hohen „Blumentöpfe" mit einem Innendurchmesser von 1,20 Meter. In diese Töpfe, die nach unten hin offen sind, wurde jeweils ein Feldahornbaum eingepflanzt. Unterhalb der Oberfläche ist ein unterirdisches Wasserreservoir, das Regenwasser – auch von der Straße – sammelt und zur Bewässerung des Ahornbaums und der Staudenpflanzen rundherum nutzt. Mittels einer mit einem Solarmodul betriebenen Pumpe wird das Wasser auch in den Topf raufgepumpt, um den Baum entsprechend mit Feuchtigkeit zu versorgen, bis dessen Wurzeln das gesamte Reservoir erreicht haben.

Ausreichend Wurzelraum für die Bäume

„In den meisten Städten gibt es aufgrund von unterirdischen Einbauten und Leitungssystemen zu wenig Platz, dass Bäume wirklich wurzeln können. Mit unserem System schaffen wir Platz für die Bäume, die damit einen Wurzelraum von über 15 m³ bekommen, und nutzen gleichzeitig das Regenwasser beziehungsweise den Oberflächenabfluss von der Straße“, erklärt Projektbearbeiterin Christina Henöckl vom Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau an der BOKU Wien. Gleichzeitig gibt es ein wissenschaftliches Monitoring des gesamten Versuchsstandortes. Dazu hat man auch eine Klimastation mit eingebaut, die nicht nur die Niederschlagsmengen, Luft- und Bodentemperaturen und Sonneneinstrahlung aufzeichnet, sondern auch den Zustand der Bäume genau überwacht. „Wir sichern damit auch essenzielle Klimaregulationsleistungen“, betont Henöckl.

In der Rottenhauser Straße verwirklicht die Stadtgemeinde Wieselburg gemeinsam mit der BOKU Wien das Modellprojekt StreetTREE. Foto: Christian Eplinger

Die Projektkosten von 14.000 Euro pro Dreierset übernehmen die Förderstellen und Projektpartner wie den Firmen GEOPlast, Green4Cities, GRÜNSTATTGRAU, IMG, Weissenböck oder ACO. Die Stadtgemeinde Wieselburg schießt aber weitere rund 20.000 Euro zur Realisierung des Versuchsstandortes hinzu. Von den Grab- und Entsiegelungsarbeiten bis hin zu der Rundumgestaltung. Auch drei Bänke, auf denen die Solarpaneele angebracht sind, wurden bei den Bäumen aufgestellt. Die sind nach Süden ausgerichtet, damit die Solarpaneele die optimale Leistung erbringen können. „Dieses ist eine Win-win-Situation für die Entwicklung von Entsiegelungsmöglichkeiten in der Stadt und die Stadt Wieselburg – und als Draufgabe kommt es hier in diesem Bereich der Rottenhauser Straße auch zu einer natürlichen Tempobremse“, weiß Wieselburgs Bauamtsleiter Thomas Lichtenschopf.