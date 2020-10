44 neue Bachelors am FH Campus Wieselburg .

Nach mehreren Jahren Studium und nach der letzten Prüfung endlich das angestrebte Diplom in der Hand zu halten – ein Erlebnis, auf das Studierende lange hinarbeiten. Für 44 Absolventen des Studiengangs „Produktmarketing & Projektmanagement“ am Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt wurde dieser Traum nun Realität. Dank eines detaillierten Sicherheitskonzepts konnten auch Freunde und Familie der Sponsion beiwohnen und gratulieren. Im Zuge der Sponsion wurden außerdem die besten Studierendenprojekte mit dem „Students to Business Award“ ausgezeichnet.