KinderUNIversum Wieselburg: 79 Kurse – 105 Teilnehmer

Abwechslungsreich, spannend, lehrreich und unterhaltend – so präsentierte sich das KinderUNIversum Wieselburg auch im vierten Bestandsjahr. Bis zu vier Lehrveranstaltungen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Tag besuchen. Dabei gab es eine breite Auswahl und große Abwechslung – von naturwissenschaftlichen Workshops wie Raketenbau oder Sterne und Galaxien über Workshops zu den Themen Ernährung (Ausbildung zum Schokoladenexperten, Kalter Genuss an heißen Tagen, Wir kreieren ein neues Lebensmittel), Marktforschung (Der große Produkttest, Markenwerkstatt), Umwelt (Klimagipfel-Spiel, Erneuerbare Energien) oder Kunst und Kultur (Musikinstrumentenquiz, Wir machen Musik mit Küchengeräten, Wir machen uns ein Theater).

Mit 105 teilnehmenden Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren waren es heuer zwar etwas weniger Teilnehmer als im Vorjahr, die hatten aber sichtlich Spaß an den verschiedenen Lehrveranstaltungen. Auch zwei Medienworkshops gab es heuer. Am Montag produzierte das Campus-TV-Redaktionsteam unter Leitung von Bernhard Wangler (Wangler Media) einen KinderUNIversum-Film, am Dienstag waren die NÖN-Reporterinnen und -Reporter unter Leitung von Christian Eplinger und Philipp Schaupp am Campus unterwegs und produzierten Online-Beiträge für NÖN online und eine eigene NÖN-Campus-Ausgabe, die alle Teilnehmer bei der Sponsionsfeier erhielten (Wieselburg - Spaß bei den Workshops der Kinderuni - NÖN.at (noen.at)).

Von der Einführungsvorlesung bis zur Sponsionsfeier

Sponsion? Ja, das KinderUNIversum ist auch die Gelegenheit, erstmals echte Studienluft zu schnuppern: mit Einführungsvorlesung und abschließender Sponsionsfeier im Audi Max des Wieselburger Campus der Fachhochschule Wiener Neustadt. Dort überreichte KinderUNIversum-Kurator Gernot Zweytick gemeinsam mit Bildungsstadtrat Michael Sieberer, Technopolmanager Klaus Nagelhofer und Stadtamtsdirektor Franz Willatschek auch die Abschlussdiplome an die Teilnehmer. „Behaltet euch eure Neugier und euren Wissensdurst – das ist nicht nur für die Forschung und die Wissenschaft in Zukunft enorm wichtig, sondern auch für das gesamte Leben“, betonte Gernot Zweytick und verkündete bei dieser Gelegenheit, dass er nach vier Jahren als Kurator dieses Amt im nächsten Jahr an seine Kollegin aus der FH, Kathrin Heim, übergeben wird.

Das KinderUNIversum Wieselburg ist eine Veranstaltung der Stadtgemeinde Wieselburg in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Wiener Neustadt Campus Wieselburg, dem Technologiezentrum Wieselburg-Land, dem Lebensmittel-Technologischem-Zentrum des Francisco Josephinum und der Musikschule Wieselburg.

Fragen, Anmerkungen, Vorschläge

Anbei noch ein paar Bilder von Workshops in der Musikschule und dem LMTZ des Francisco Josephinum.