Als großes Risiko wurde frischer Triebschnee angesehen. Dieser sei meist schon durch geringe Zusatzbelastungen auslösbar. Zusätzlich könnten sich bei Sonneneinstrahlung auch spontane Schneebrett- und Lockerschneelawinen bilden.

Unterhalb der Waldgrenze galt in den Ybbstaler Alpen ebenso Stufe 1 (gering) wie in den gesamten Türnitzer Alpen, dem Semmering-Wechselgebiet, den Gutensteiner Alpen sowie in tieferen Lagen des Gippel-Göllergebiets und der Rax-Schneeberggruppe. In den beiden letztgenannten Regionen wurde das Risiko oberhalb der Waldgrenze als mäßig (Stufe 2) erachtet.