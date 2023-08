Töpperbrücke erklang in sommerlichen Tönen

Was gibt es Angenehmeres, als bei heißen Temperaturen in der Nähe des Wassers zu entspannen, ein erfrischendes Getränk zu schlürfen und mit anderen Menschen das idyllische Ambiente an der Erlauf zu genießen? Wenn dann noch gute Musik von der Scheibbser Töpperbrücke schallt, ist der Sommerabend perfekt.

Die Stadtgemeinde Scheibbs verband genau diese Elemente und lud vergangenen Freitag erstmals zum „Summer Chill Out“. Gemeinsam mit Christoph Hudl wurde die Idee umgesetzt, einmal ein etwas anderes Sommer-Event zu organisieren. Mit dem Bereich rund um die Töpperbrücke, wo sich auch die beliebte Erholungszone befindet, haben die Veranstalter den perfekten Platz für das sommerliche Fest gefunden.

Dabei lud auch die „Lange Bank“ auf der Töpperbrücke zum Verweilen und Plaudern ein. „Mit der langen Bank wollen wir einen schönen Ort in Scheibbs in Szene setzen. Die Brücke steht dabei symbolisch für ein verbindendes Element. Auf der Bank kann man dann mit Leuten ins Gespräch kommen, die man vielleicht gar nicht kennt“, verrät Künstler Christoph Hudl die Idee hinter der meterlangen Sitzmöglichkeit.

Pünktlich um 17 Uhr sorgte die Musikgruppe „Bratapfel Brass“ mit eigenen Interpretationen von alten und neuen Klassikern für ausgelassene Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern. Mit fröhlichen Klängen und schnellen Beats brachte DJ Zeus alias Philipp Pflügl dann die Töpperbrücke so richtig in Schwung.

Köstliche Fischburger und Pommes von der Neubruck Fisch GmbH sowie kühle Getränke von Clappo’s ließen bei den zahlreichen Besuchern keinen Hunger oder Durst aufkommen. Wem die sonnigen 28 Grad zu heiß wurden, der kühlte sich mit den Füßen in der Erlauf ab oder wagte einen Sprung ins kalte Nass.

Auch Bürgermeister Franz Aigner und einige Scheibbser Stadträte, darunter Joseph Hofmarcher, Werner Ratay, Franz Jagetsberger und Hans Huber ließen sich das besondere sommerliche Event nicht entgehen.