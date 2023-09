400 Kids bastelten, forschten und lernten Neues kennen

Experimentieren, Ausprobieren und Programmieren hieß es in den letzten beiden Ferienwochen. Die rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die unterschiedlichen Standorte und die zahlreichen Workshops zu naturwissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Themen machten die letzten Tage vor Schulstart in Amstetten, Ardagger, Frankenfels, Gresten, Haag, Hürm, Randegg, Reinsberg, Waidhofen/Ybbs, Ybbsitz und Ybbs zu etwas Besonderem.

„Wir freuen uns über knapp 400 junge Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher, die dank der engagierten Standortpartnerinnen und Standortpartner wieder ein vielfältiges Angebot geboten bekamen und eifrig geforscht, experimentiert und ausprobiert haben“, streicht Projektleiterin Cornelia Geiger hervor.

Doch was wurde an den einzelnen Standorten geboten? Die NÖN hat den Überblick:

Landesberufsschule Amstetten: Technische Experimente und E-Sports & Gaming waren das Motto der Landesberufsschule Amstetten und des Vereins eSports Mostviertel. Gemeinsam wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. In den Laborräumen und Werkstätten wurden elektrische Schaltungen und pneumatische Steuerungen gebaut.

Beim Makerspace in Amstetten wurde diesmal an nachhaltigen Energien geforscht. Es wurden eigene kleine Solar- und Windmodelle gebaut und die physikalischen Prinzipien dahinter erklärt.

In Ardagger (Veranstaltungspartner: Mittelschule Ardagger) warteten Lego-Mindstorms-Teile darauf, von den Schülerinnen und Schülern zusammengebaut zu werden. Die Teilnehmenden kreierten ihren eigenen Roboter und steuerten dessen Verhalten im Anschluss mit einem Smartphone.

In Frankenfels (Veranstaltungspartner: MS Frankenfels) entdeckten die Kinder und Jugendlichen die digitale Welt. Es wurden kleine Roboter gesteuert, eigene Spiele programmiert, Anhänger kreiert, die im Anschluss von einem 3D-Drucker ausgedruckt wurden und vieles mehr.

Spannende Flugobjekte galt es in Gresten, Ybbsitz und Hürm (Veranstaltungspartner: Welser Profile, Gemeinde Ybbsitz und Gemeinde Hürm) zu entdecken. Es wurden Flugzeuge und Raketen gebastelt und an der Optimierung der idealen Flugbahn getüftelt.

„Wildnis ist dort, wo man rückhaltlos spielen kann“. Gemeinsam durch den Wald strawanzen, Bewohnerinnen und Bewohner des Waldes entdecken, Spiel und Spaß im Wald, dieses erlebnisreiche Programm wartete auf die jungen „Naturforscherinnen“ und „Naturforscher“ in Randegg (Veranstaltungspartner: Gemeinde Randegg).

In Reinsberg (Veranstaltungspartner: Kulturdorf Reinsberg) stand ebenfalls die Natur, genauer gesagt die „Vielfalt des Lebens“, im Vordergrund. Gemeinsam wurden Zusammenhänge erkundet, die Frage beantwortet, was passiert, wenn einzelne Arten fehlen, und Nistkästen gebaut.

Am beta campus inWaidhofen an der Ybbs konnten die Kids in die Welt der Drohnen eintauchen. Diese wurden programmiert und anschließend geflogen. Am zweiten Tag ging es dann ab in die Werkstatt, um eine Zauberlampe zu bauen, die zum Leuchten keine Lampe braucht.

Zwei Tage abwechslungsreiches Programm erwartete die Kids auch in der HTL Waidhofen/Ybbs. Von chemischen und physikalischen Experimenten über den Bau und die Programmierung von Robotern bis hin zum Schmieden eigener Werkstücke und dem Erleben der virtuellen Welt mittels VR-Brillen waren viele spannende Workshops in Waidhofen dabei.

Auch im SchulzentrumYbbs an der Donau kam der Spaß nicht zu kurz, es wurden Websites und Spiele gestaltet, in die Welt von Fotografie und Bildbearbeitung hineingeschnuppert und Roboter gebaut und programmiert.