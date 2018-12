Krampusrummel in Scheibbs .

Der Sportverein Raika Scheibbs lud am vergangenen Samstag wieder zu seinem traditionellen Krampusrummel in der Scheibbser Innenstadt ein. Eine ganze Schar an Krampusse zogen durch die Hauptstraße, die Kinder bekamen vom Nikolo kleine Geschenke, für die Großen gab es heiße Getränke.