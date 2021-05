Bezirk Scheibbs: SPÖ hält Tradition trotz Pandemie hoch .

Traditioneller Weise hätte es am Vorabend des 30. April in Wieselburg beim Haus der Begegnung die alljährliche Bezirksmaifeier der SPÖ des Scheibbser Bezirks gegeben. Am 1. Mai selbst hätte dann die Stadtorganisation zum Maifest geladen. In Corona-Zeiten entfielen diese Termine nun schon zum zweiten Mal hintereinander. Aber anders als im Vorjahr, zeigt die SPÖ heuer Flagge. Die Fahnen der Arbeiterbewegung und ein Maibaum als Symbol für den "höchsten Feiertag der Sozialdemokraten" (SPÖ Stadtparteiobmann Herbert Hörmann) zieren das Haus der Begegnung in Wieselburg.