Junge Musikschüler spielten auf

Im Bezirk Scheibbs gestalteten Musikschülerinnen und -schüler am Freitag die 10-Uhr-Pause in der Volksschule in Scheibbs und St. Anton an der Jeßnitz, danach wurde ein durch die Malakademie KIDS Scheibbs bemalter Flügel der Musikschule Scheibbs an die Sonderschule Scheibbs übergeben.

Am Freitagabend gab die Musikschule der Stadtgemeinde Wieselburg ein mitreißendes Konzert mit Schülerinnen und Schülern aus Österreich Italien, der Slowakei und Ungarn.

Michaela Hahn, Geschäftsführerin des MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich, zeigte sich hocherfreut über die große Vielfalt, die heuer bei den Veranstaltungen geboten wurde: „Dieses Jahr haben sich die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien mit der Bandbreite ihrer Veranstaltungen selbst übertroffen. Es ist wunderbar mitanzusehen, mit welchen spannenden Aktionen den Besucherinnen und Besuchern die Instrumentenvielfalt und das Können der Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichste Weise präsentiert wurden. Musikvermittlung mit Begeisterung und auf höchstem Niveau!“

In den kommenden „regionalen Aktionswochen“ laden die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien alle Musik- und Kunstinteressierten zum Schnuppern ein. In diesen Wochen können sich Kinder und Jugendliche und ihre Eltern über die unterschiedlichen Fächer informieren, Instrumente oder Kunstfächer ausprobieren, Musikschullehrende persönlich kennenlernen und Konzerte besuchen. Damit startet auch die Anmeldezeit an den Musikschulen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.