Kinderhaus Wieselburg öffnete seine Türen

Die Leiterin Ute Bayer und ihr Team durften sich über großes Interesse freuen. Ein erstes Kennenlernen der Räumlichkeiten und der Betreuerinnen sowie Informationen über den Ablauf standen dabei für die jungen Mütter und Väter oftmals im Mittelpunkt des Interesses. Die Kinder fühlten sich auf Anhieb wohl und erkundeten die vielen Spielsachen, den Bewegungsraum, den großzügigen Spielplatz und vieles mehr.

Auch die Bezirksvorsitzende der Volkshilfe NÖ Maria Fuchs-Semmelweis ließ es sich nicht nehmen, die Einrichtung in Wieselburg an diesem Tag zu besuchen und ein kleines Geschenk in Form eines „Kuschel-Walfisches“ zu übergeben. Sozialstadträtin Sabine Rottenschlager (SPÖ) freute sich, dass der „Tag der offenen Tür“ gut angenommen wurde: „Schön zu sehen, dass diese Kinderbetreuungseinrichtung der Stadtgemeinde Wieselburg auf derart reges Interesse stößt.“ Die Leiterin Ute Bayer ergänzte: „Meine Kolleginnen und ich freuen uns über jedes Kind, welches in unsere Obhut übergeben wird und wir betreuen dürfen.“

Das Kinderhaus Wieselburg hat Montag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr geöffnet und wird von der Volkshilfe betreut. Es ist für Kinder zwischen ein und drei Jahren.

