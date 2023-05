Klavierabende mit „Publikums-Boogie“

Vollbild

Geschwisterpaar Magdalena und Sarah Puchebner beim Konzert in Steinakirchen. Sara Tasadan und Paul Traxler beim Konzert in Steinakirchen. Das Klavierkollegium beim gemeinsamen Musizieren: am linken Klavier: Ilse Leinholz (vorne), Elvira Barta (hinten), am rechten Klavier: Isabella Trimmel-Hametner (vorne), Lisa Berger (hinten). Das Klavierkollegium beim gemeinsamen Musizieren: am linken Klavier: Johannes Peham (vorne), Christa Gstettenhofer (hinten); am rechten Klavier: Karin Brandstetter (vorne), Lisa Berger (hinten). Die beiden jüngsten Interpreten des Abends bei ihrem ersten Auftritt am Klavier: Sara Tasadan aus Blindenmarkt (vorne) und Paul Traxler aus Winklarn (hinten). Die beiden jüngsten Interpreten des Abends bei ihrem ersten Auftritt am Klavier: Sara Tasadan aus Blindenmarkt (vorne) und Paul Traxler aus Winklarn (hinten). Spielten einen Country Boogie: die beiden Pianistinnen Marie Schuller (vorne) und Amelie-Jolie Buchrigler (hinten) aus St. Georgen. Sichtlich Spaß hatten Lotta Schreiner, Ilvi Schreiner, Livia Schalhaas und Dan Hiesleitner bei ihrem achthändigen Klavierstück. Rund um das präparierte Klavier musizierten Karin Brandstetter und die „Piano Girls“ Corinna Völker, Magdalena Sonnleitner-Eichinger und Katharina Zellhofer. Rund um das präparierte Klavier musizierten Karin Brandstetter und die „Piano Girls“ Corinna Völker, Magdalena Sonnleitner-Eichinger und Katharina Zellhofer. Rund um das präparierte Klavier musizierten Karin Brandstetter und die „Piano Girls“ Corinna Völker, Magdalena Sonnleitner-Eichinger und Katharina Zellhofer. Rund um das präparierte Klavier musizierten Karin Brandstetter und die „Piano Girls“ Corinna Völker, Magdalena Sonnleitner-Eichinger und Katharina Zellhofer. Rund um das präparierte Klavier musizierten Karin Brandstetter und die „Piano Girls“ Corinna Völker, Magdalena Sonnleitner-Eichinger und Katharina Zellhofer. Johannes Peham mit seinen Schülerinnen Emma Gepart und Judith Haag (rechts am Klavier).

