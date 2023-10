Vorhang auf für künstlerische Vielfalt

Vielfältige Materialien, Farben, Pinsel und Werkzeuge füllen mehr als 1.000 Ateliers in ganz Niederösterreich. Die kreativen Orte, an welchen Kunst sonst im Verborgenen entsteht, werden im Rahmen der „Tage der offenen Ateliers“ für alle interessierten Besucherinnen und Besucher hautnah erlebbar gemacht.

Bereits zum 21. Mal öffnen zahlreiche Kunstschaffende nach dem Motto „Da schau her! Treffen Sie Kunst, wo sie entsteht!“ am 21. und 22. Oktober wieder die Türen zu ihren Werkstätten und erlauben damit einen bunten Einblick in die Welt der Kunst. Ob einfallsreiches Kunsthandwerk, fantasievolle Malerei, aussagekräftige Fotografien oder farbenfrohes Schmuckdesign, die kreative Vielfalt in Niederösterreich scheint endlos zu sein. Und genau das gilt es am dritten Wochenende im Oktober für Kunstliebhaber zu entdecken, denn nirgendwo sonst kommt man einem Kunstwerk so nahe wie am Ort seines Entstehens. Außerdem kann man in den Ateliers die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch mit den talentierten Künstlerinnen und Künstlern nutzen, um mehr über den Entstehungsprozess und die Besonderheiten der handgemachten Unikate zu erfahren.

„Diese außergewöhnliche Veranstaltung ermöglicht es den Künstlerinnen und Künstlern des Landes, der beeindruckenden Vielfalt ihres Schaffens Ausdruck zu verleihen. Die ,Tage der offenen Ateliers' leisten seit über zwei Jahrzehnten einen großen Beitrag dafür, Kunst und Kultur für alle Niederösterreicher hautnah erlebbar zu machen und nachhaltig zu verankern“, zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erfreut auf den diesjährigen Start der eindrucksvollen Veranstaltung.

Bezirk Scheibbs sprüht vor Kreativität

Bunt geht es unter anderem im Atelier der Lunzerin Monika Pambalk zu, die ihre Kreativität in Form von einzigartigen Schmuckstücken zum Ausdruck bringt. „Ich habe 20 Jahre in Nigeria gelebt und bin dort zu den sogenannten ,African Beads' gekommen, die mich sehr fasziniert haben“, blickt die Künstlerin in die Vergangenheit. Die farbenfrohen Perlen, welche zu Zeiten der Seefahrt als Zahlungsmittel im Tauschhandel verwendet wurden, haben damit nicht nur einen spannenden historischen Hintergrund, sondern glänzen auch heute noch durch ihre Einzigartigkeit. „Die Farben der Perlen transportieren Lebensfreude und das afrikanische Leben“, zeigt sich Monika Pambalk begeistert von den „African Beads“, welche aus Altglas hergestellt und einzeln mit traditionellen Mustern oder eigenen Designs bemalt werden.

In einem nächsten Schritt verarbeitet Monika Pambalk diese kleinen Unikate in ihrer Werkstätte zu ganz besonderen Schmuckstücken, darunter Ketten, Armbänder und Ohrringe. „Die Perlen hole ich alle bei meinen Reisen durch Westafrika. Aufgrund von verschiedenen Projekten und Schulpatenschaften bin ich jährlich zwei Monate in Afrika unterwegs und besuche dort auch immer Beads-Hersteller, die ihren Lebensunterhalt mit der Produktion der Perlen verdienen. Mittlerweile bin ich schon Teil der afrikanischen Großfamilie geworden“, meint die Pensionistin mit einem Lächeln im Gesicht. Im Rahmen der „Tage der offenen Ateliers“ können Kunstinteressierte nicht nur die besonderen Schmuckunikate bewundern, sondern von Monika Pambalk auch Wissenswertes über den Herstellungsprozess erfahren. „Nachdem es keine Fabriksfertigung ist, überlege ich oft tagelang, welche Perlen gut zusammenpassen, damit ein einzigartiges Schmuckstück entstehen kann“, gibt die begeisterte Künstlerin einen Einblick in ihre kreative Tätigkeit.

Malerei und Musik mit Good Vibes

In Wieselburg-Land, genauer gesagt im Haydnweg 20/3, lädt Stephanie Balih an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr zu „Malerei und Musik mit Good Vibes“. Stephanie Balih öffnet im Rahme der NÖ Tage der offenen Ateliers ihre Ateliertüren, malt und singt an diesen Tagen live und lädt dazu ein, in die „Balih und Kuntshers World“ einzutauchen.