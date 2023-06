Purgstall: Bester Architekt gesucht

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat von Purgstall eine wichtige Entscheidung über den Umbau eines Hauses in der Pöchlarner Straße getroffen. Das neben dem Gemeindeamt gelegene Haus soll in baldiger Zukunft eine Tagesbetreuungsstätte beherbergen. Dazu wird ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Für die Organisation eines geladenen Wettbewerbs ergeht ein Auftrag an das Büro von Architekt Günther Hintermeier. Das Angebot beinhaltet die Projektentwicklung, Verfahrensvorbereitung und Erstellung der Auslobungs- und Ausschreibungsunterlagen. Ebenso enthalten sind die Vorprüfung, die Beurteilungssitzung des Wettbewerbs sowie das Verhandlungsverfahren mit dem Wettbewerbs-Gewinner. Die Auftragssumme beträgt 19.200 Euro und wird im Nachtragsvoranschlag berücksichtigt. Der Beschluss erfolgte einstimmig.