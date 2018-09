Die Talente und Stärken von Kindern und Jugendlichen stehen im Vordergrund der NÖ Talenteschmiede Scheibbs. Mit 40 Angeboten wie „Physik ist cool – Experimente mit Trockeneis“, „Phänomen Klang“, „Einstieg in die Robotik mit Bee-Bot und dem Ozobot“ oder „Entdecke die unsichtbare Welt der Elektrizität“ hat sich die Talenteschmiede in diesem Schuljahr wieder ganz der Förderung junger Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen verschrieben.

„Jedes Kind verfügt in dem einen oder anderen Bereich über Stärken. Mit einem breit gefächerten Angebot bieten wir die Möglichkeit, diese individuellen Interessen und Talente zu entdecken und zielgerichtet zu fördern“, betont Claudia Muthentaler, Betreuerin der Talenteschmiede.

Vertiefenden Auseinandersetzung mit Themen

Großer Wert wird in den verschiedenen Talentförderangeboten auf Experimente, die für Spaß und Spannung sorgen sollen, gelegt. Geleitet werden die Angebote von Fachexperten, Pädagogen und Wissenschaftlern, die die jeweiligen Inhalte für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 19 Jahren ansprechend aufbereiten.

Über einzelne Kurse hinaus bietet in der NÖ Talenteschmiede Scheibbs das Studium „Coding & Robotics“ die Möglichkeit zur vertiefenden Auseinandersetzung mit Themen aus dem Bereich der modernen Informationstechnologie. Absolventen des Studiums werden mit dem Titel „Coding & Robotics Engineer“ belohnt.

Oberstes Ziel der NÖ Talenteschmiede ist die Schaffung eines Klimas, in dem individuellen Begabungen offen und positiv begegnet wird und in dem individuelle Stärken gesamtgesellschaftlich als Bereicherung und Chance für Neues gesehen werden. Nähere Informationen zu den Talentförderangeboten finden Interessierte im Internet auf www.noe-begabt.at. Die Anmeldung zu den Angeboten für das Schuljahr 2018/2019 ist ab sofort möglich.