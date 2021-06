Musikschule Wieselburg: Tanz als moderne Ausdrucksform .

„Dear Diary“ hieß der Titel der diesjährigen Tanzshow der Musikschule Wieselburg, die am Donnerstag und Freitag gleich drei Mal (immer in verschiedenen Gruppenzusammensetzungen) in der Wieselburger Halle dargeboten wurde.