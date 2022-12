Tausende Fische in Großer Erlauf verendet

Donnerstagfrüh schrillten bei Julian Weiss von der Firma Ökowind GmbH, die in Neubruck das Kleinwasserkraftwerk betreibt, die Alarmglocken. „Wir konnten keine Verbindung mit unserer Steuerungsanlage aufbauen. Da wussten wir, dass irgendetwas nicht stimmt“, schildert Julian Weiss gegenüber der NÖN. Walter Albrecht, Mitarbeiter von Ökowind, ist sofort zur Kontrolle zum Kraftwerk gefahren. Ihm bot sich ein fataler Anblick. Der Staubereich war praktisch trocken gelegt. Ebenso die Fischaufstiegshilfe. Überall lagen tote Fische herum. „Wir haben daraufhin die Behörden und Fischaufseher informiert und begonnen, vor Ort nach dem Fehler zu suchen. Es dürfte ein technisches Gebrechen bei der Steuerungsanlage gegeben haben. Wir sind immer noch auf der Suche nach der genauen Ursache und auch, warum der Alarm nicht angeschlagen hat“, erklärt Weiss.

Vorfall ereignete sich just zur Laichzeit der Bachforelle

„Eine Katastrophe“ ist der Vorfall für die Fischerei. Der Schaden bewegt sich nach ersten Schätzungen in den fünfstelligen Euro-Betrag. „Es sind sicher tausende Fische verendet, die am Trockenen gelegen sind. Wir haben alleine bei der Fischaufstiegshilfe auf zwei Metern um die 40 tote Fische gefunden“, schildert Fischereiaufseher Friedrich Rupf, der gemeinsam mit Andrea Veith die Fischereirechte in diesem Bereich der Großen Erlauf vertritt.

Das Problem war, dass der Staubereich ziemlich schnell trocken gelegt wurde und der mitgeführte Schlamm dadurch auch im Bereich unterhalb der Kraftwerksanlage hohen Schaden angerichtet hat. „Die Bachforelle, die neben der Esche und der Regenbogenforelle rund 70 Prozent des Fischbestandes in diesem Bereich ausmacht, hat jetzt Laichzeit. Die legt ihre Eier in den Schotterbereich am Grund der Erlauf ab. Der ist jetzt aber total von Schlamm überlagert“, weiß Rupf und ärgert sich, dass das Gebrechen erst so spät entdeckt worden ist. Denn laut Wasserstandsmessaufzeichnungen sei das Gebrechen der Wehranlage schon am Mittwoch gegen 22 Uhr geschehen.

Seitens der Bezirksbehörde gab es am Donnerstag sofort einen Lokalaugenschein. Da das 2010 neu errichtete Kraftwerk allerdings eine Leistung von über 500 Kilowatt hat, liegt die Zuständigkeit beim Land. „Die Sachverständigen des Landes überprüfen, was wirklich der Grund für diesen Vorfall war. Das könnte auch zu einem Strafverfahren führen. Die Fischerei hat jedenfalls Anspruch auf Schadensersatz“, erklärt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Manuel Höfer auf NÖN-Anfrage.

Kraftwerk vorerst abgeschaltet

Die Firma Ökowind hat das Kraftwerk vorerst abgeschaltet, bis man den genauen Fehler kennt. Der Stauraum hat sich bis Freitag schon wieder aufgefüllt.

