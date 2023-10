Weiße Fahne bei Scheibbser Feuerwehrmitgliedern

Die engagierten Mitglieder der FF Scheibbs legten die Prüfungen in den Stufen Gold und Silber mit Bravour ab. In der Stufe Gold konnten Florian Musil, Sebastian Mayrhofer, Benedikt Mayrhofer und Judith Sonnleitner das begehrte Abzeichen in Empfang nehmen. Peter Murban erreichte die Stufe Silber, und Samuel Kurz wurde mit Bronze ausgezeichnet.

Auch die Ergänzungsteilnehmer Herbert Musil, Philipp Pflügl, Markus Zulehner, Rudolf Ebner und Christian Lengauer haben ihr Bestes gegeben und zum Erfolg der Prüfung beigetragen. Bei der Abnahme der Prüfung durch das Prüferteam mit Hubert Bruckner, Jürgen Plank und Sebastian Matuska waren Bezirkskommandant Franz Spendlhofer, Bürgermeister Franz Aigner und Vizebürgermeister Martin Luger anwesend. Sie nutzten die Gelegenheit, um den erfolgreichen Prüflingen persönlich zu gratulieren.