FHWN StartUp Team erobert Silicon Valley

Beim „CPI DEMO DAY“, dem Höhepunkt des Creative Pre-Incubator Programms, wurde den einfallsreichen Geschäftsideen von elf hochmotivierten StartUp Teams von Fachhochschulen aus Niederösterreich eine Bühne geboten. Mit seinem innovativen Erfindergeist konnte das Team Consale, rund um Erik Grielenberger, Philipp Senftlechner und Sascha Ulreich, vom Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt die Fachjury überzeugen. Dadurch sicherten sich die drei kreativen Köpfe das beliebte Ticket für ein einzigartiges Start-up-Erlebnis im Silicon Valley, dem Herzen der US-amerikanischen Technologie- und Innovationslandschaft.

An der renommierten UC Berkeley (University of California) erlernten die Studierenden im viertägigen Entrepreneurship Bootcamp alles rund um die Berkeley Method of Entrepreneurship.

„Als wir in Berkeley ankamen, war unser Business Modell schon gut durchdacht, aber es fehlte noch eine klarere Richtung. In dieser Woche haben wir das gesamte Modell stark weiterentwickelt und konnten eine passende Go To Market Strategie sowie einen strukturierten Pitch entwickeln“, strahlt Consale-Mitgründer Sascha Ulreich, der sich vor allem bei Alina Keglovits und Christoph Haslinger von der FHWN für die tatkräftige Unterstützung bedankte.

Großes Potenzial wird gefördert

Für Start-ups wie Consale kann das Creative Pre-Incubator Programm im wahrsten Sinn des Wortes Gold wert sein. Businessideen werden kompetent begleitet und nur die besten Teams bekommen die Chance auf einen Einblick in die technologische Welt Kaliforniens.

„Wir freuen uns sehr, dass wir talentierten Gründerinnen und Gründer, wie jenen aus dem Team von Consale, eine Reise ins Silicon Valley ermöglichen konnten. Der direkte Austausch mit führenden Technologieunternehmen vor Ort ist eine Erfahrung, die Consale mit Sicherheit auf ihrem weiteren Weg voranbringt“, betont Ursula Steiner, die das Projekt Creative Pre-Incubator leitet.

Consale, welches es digitalen Creators ermöglicht, Inhalte auf Basis von Echtzeit-Nutzerdaten zu erstellen und auf allen Plattformen zu teilen, konnte seine Innovationskraft bereits im FHWN StartUp Center unter Beweis stellen. Um professionell an ihrer Idee arbeiten zu können, nutzen die Studierenden am Campus Wieselburg ihr eigenes großzügiges Büro.

Stolz und Vorfreude auf die nächsten Senkrechtstarter

Große Freude über den bisherigen Erfolg von Erik Grielenberger, Philipp Senftlechner und Sascha Ulreich herrscht auch bei StartUp Center Leiter Thomas Wally: „Als FHWN StartUp Center sind wir sehr stolz auf das Consale Team! Es ist schön zu sehen, dass die Studierenden der FH Wiener Neustadt diese einmalige Chance ergriffen haben und im Zuge der Berkeley Entrepreneurship Summer School in den USA die Arbeit an ihrer Start-up-Idee intensivieren sowie wertvolle neue Impulse für ihr Projekt mit nach Hause nehmen konnten.“

Während sich in Wiener Neustadt Stolz ausbreitet, steht bereits die nächste Generation junger Gründerinnen und Gründer in den Startlöchern. Der Startschuss für den nächsten Durchgang des Creative Pre-Incubator Programms fällt im Herbst. Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Alumni der FH Wiener Neustadt können sich ab Anfang September mit ihren Start-up-Ideen online bewerben und dürfen sich bei der Aufnahme unter anderem über Workshops, Coachings und die nächste Gelegenheit zur Teilnahme an der NÖ Summer School freuen.