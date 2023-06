36,1 Grad um Mitternacht

Ein Tag der Hitzerekorde war der vergangene Donnerstag. In zahlreichen Orten im Bundesgebiet wurden Temperaturen um die 36 Grad verzeichnet. Einen außergewöhnlichen Rekord stellte jedoch die Melktalgemeinde Oberndorf auf: Zwischen 23 und 24 Uhr wurden in einer wahren „Tropennacht“ mit Föhn 36,1 Grad gemessen. Dass bei einer Messstation ein Hitzehöchstwert in der Nacht überschritten wird, ist laut Meteorologen äußerst ungewöhnlich. Dass die Wetterstation von Franz Penzenauer in Oberndorf zu dieser Tageszeit eine derartige Rekordtemperatur anzeigt, konnte der Hobby-Meteorologe selbst kaum glauben.

„Ich bin auf den Balkon hinausgegangen und habe geschaut, ob es irgendwo in der Nähe brennt“, beschreibt Penzenauer seine Verwunderung. „Doch es war einfach nur heiß und extrem windig. Am nächsten Tag habe ich gesehen, dass auch die Luftfeuchtigkeit extrem gering war – eine Begleiterscheinung des Föhns.“

Seit 1970 führt der pensionierte Lehrer genaue Aufzeichnungen über das Wetter in Oberndorf, seit 1977 für die ZAMG, die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. „Solche Temperaturen gab es in Oberndorf im Juni noch nie“, sagt Penzenauer und weiß: „Die Jahresmittel in den Sommermonaten sind stark gestiegen. War in den 80er-Jahren das Monats-Temperaturmittel für Juni rund 16 Grad, war es seit 2018 fünf Jahre in Folge 20 Grad.“ Abgesehen davon seien Temperatur-Extreme wie Donnerstagnacht örtlich begrenzt: „Betroffen sind vor allem die Orte am Rand der Voralpen. Wenige Kilometer weiter kann es schon wieder anders sein. Generell gilt: Es wird von Jahr zu Jahr wärmer.“