Der 30er ist in Siedlungsgebieten fast schon normal

100 km/h im Freilandgebiet, 50 km/h im Ortsgebiet – was man vor vielen Jahren noch in der Fahrschule gelernt hat, ist heutzutage vielerorts obsolet. Eine Initiative rund um die Leiterinnen und Leiter der führenden Verkehrsinstitute bringt nun „Tempo 30/80/100“ auf die politische Agenda (www.tempolimit-jetzt.at). Auch in vielen Gemeinden des Bezirks sind Temporeduktionen auf Gemeindestraßen oder in Siedlungsgebieten immer wieder Thema von Diskussionen. Zu einer generellen 30er-Beschränkung auf Gemeindestraßen konnte sich bisher aber noch keine Gemeinde im Bezirk durchringen.

Tempo 30 in den Gemeinden

In Wieselburg, Gresten und Gaming wird derzeit an umfassenden Konzepten gearbeitet, die die 30-km/h-Zonen weiter ausweiten sollen beziehungsweise generelle 30er-Beschränkungen auf Gemeindestraßen vorsehen. In Wieselburg war dies schon eine Forderung der ÖVP vor den Gemeinderatswahlen 2020. Inzwischen ist es für alle Parteien ein wichtiges Thema: „Es gibt bereits sehr viele 30er-Zonen in Wieselbug, vor allem in Siedlungsgebieten und in der Nähe von Schulen. Dabei soll es aber nicht bleiben. Die Finalisierung eines umfassenden Konzeptes zur Ausweitung dieser Zonen, speziell auf die Siedlungsgebiete und das Stadtzentrum, steht unmittelbar bevor“, erklärt Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ).

Ähnliches Bild in Gresten. „Es gibt Überlegungen einer ganzheitlichen Lösung durch die Verordnung einer kompletten 30er-Zone auf allen Gemeindestraßen. Dies wird jedoch derzeit noch geprüft“, erläutert Amtsleiter Paul Gruber.

Auch in Gaming ist das Anliegen ein stetes Thema. „Wir haben schon fast auf allen Gemeindestraßen innerhalb des Ortsgebietes Tempo 30. Diese höhere Verkehrssicherheit und der bessere Lärmschutz werden von unseren Bürgern sehr geschätzt. Unsere große Herausforderung bleibt aber die Ortsdurchfahrt, die massiv vom Durchzugsverkehr belastet ist“, sagt Amtsleiterin Martina Wutzl. Immer wieder gebe es Resolutionen und Bestrebungen des Gemeinderates, um teilweise Tempo 30 durch den Ortskern zu erlangen. Aktuell habe ein Verein um eine neuerliche Verkehrsverhandlung angesucht, erklärt Wutzl.

Weitere Ausweitungen ihrer bestehenden 30er-Zonen plant man auch in Steinakirchen und in Wang, wo es eine Initiative für eine 30er-Beschränkung auf der L 96 im Bereich der Volksschule und des Kindergartens gibt.

Die Begegnungszonen

In Purgstall und Lunz am See gibt es neben vereinzelten Wohnstraßen und 30er-Zonen in Siedlungsstraßen die ersten beiden Begegnungszonen im Bezirk. Im Lunzer Ortszentrum herrscht dort eine generelle 30 km/h-Beschränkung. „Unsere Erfahrungen diesbezüglich sind positiv“, sagt Bürgermeister Josef Schachner (ÖVP).

Auch in Purgstall hätte die Begegnungszone rund um den neu gestalteten Marktplatz, wo Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gleichberechtigt sind, zu einer Aufwertung und Belebung des öffentlichen Raumes gesorgt. „Dazu kommen die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Reduktion von Verkehrslärm und Luftschadstoffen“, überwiegen für Bürgermeister Harald Riemer (ÖVP) die positiven Aspekte, auch wenn es mitunter Kritik gibt – die wird aber meist nur am Stammtisch oder hinter vorgehaltener Hand laut.

Die Bezirkshauptstadt

Tempo 30 und Begegnungszonen sind auch aktuelle Themen in der Bezirkshauptstadt Scheibbs, vor allem in Verbindung mit dem Stadtentwicklungskonzept. „30er-Zonen gibt es bei uns schon recht viele, eine der bekannteren ist in der Feldgasse, wo es auch immer wieder zu Beschwerden wegen der Nichteinhaltung kommt. Diese relativieren sich aber, wenn man gemeindeeigene, mobile Geschwindigkeitsmessungen aufstellt“, weiß Stadtamtsleiter Gerhard Nenning. Bezüglich der Diskussion in der Hauptstraße sieht Bürgermeister Franz Aigner viel verbrannte Erde aus der seinerzeit kurzzeitig erfolglos eingeführten Fußgängerzone. „Gegen den Widerstand der Wirtschaftstreibenden in der Hauptstraße werden wir dort sicher nichts zwangsweise einführen. In Wahrheit sind bei uns Bereiche der Hauptstraße eh schon Begegnungszonen“, sagt Bürgermeister Aigner.

Tempomessgeräte

Ein Smiley oder ein weinendes Gesicht – fast in allen Orten des Bezirks sind sie zu sehen. Fix montiert oder mobil eingesetzt. Die Messgeräte sorgen immer wieder für positive Resonanzen und eine Temporeduktion.

