Scheibbser Padel Courts feierlich eröffnet

Unter die zahlreichen Feiergäste mischten sich neben Bürgermeister Franz Aigner und Vizebürgermeister Martin Luger auch Landtagsabgeordneter Anton Erber, Stadtpfarrer Anton Hofmarcher, Mitglieder des Scheibbser Tennisclubs mit UTC-Obmann Hansjörg Ressl, der Sportliche Leiter Sebastian Ressl, Padel Coach Patrick Wagner sowie Vertreterinnen und Vertreter aus dem Scheibbser Gemeinderat, allen voran Werner Ratay, der sich als treibende Kraft besonders für die Errichtung der beiden Padel Courts einsetzte.

„Wir freuen uns sehr, bei diesem prächtigen Wetter dem Sportangebot in Scheibbs einen weiteren Baustein hinzufügen zu können. Die Auslastung der Plätze ist schon jetzt wirklich hervorragend“, zeigte sich Bürgermeister Franz Aigner in seinen Begrüßungsworten glücklich über die neue Freizeitmöglichkeit in Scheibbs, welche vom Scheibbser Tennisverein verwaltet und betreut wird.

„Wir als Verein sind sehr froh und dankbar, dass die Padel Courts errichtet wurden, denn es ist ein Zusatzangebot für unsere Mitglieder außerhalb der Tennissaison und kann auch von Schulen und Firmen genutzt werden. Seit 27. Juli wurden schon 330 Stunden gespielt. Der Rekord an einem Tag waren über 16 Stunden“, freut sich auch UTC-Obmann Hansjörg Ressl über die große Beliebtheit der neuen Sportanlage, welche vom Land NÖ mit 10.400 Euro gefördert wurde.

Aufgrund der Segnung der Padel Courts durch den Scheibbser Stadtpfarrer Anton Hofmarcher wird nach den Worten von Landtagsabgeordnetem Anton Erber nun „jeder Schlag himmlisch gelingen“.

Professionelle Tipps konnten sich Sportbegeisterte bei der offiziellen Eröffnung vergangenen Freitag auch von Padel Coach Patrick Wagner abholen.