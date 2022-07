Damenfinale in Wieselburg: Anna Gröss vom TC Tulln triumphiert .

Am Sonntag ging auf der Tennisanlage in Wieselburg das Damenfinale beim Easy Drivers Ladies Open powered by Autohaus Pruckner über die Bühne. Dabei setzte sich die Nummer vier des Turniers Anna Gröss vom TC Tulln glatt gegen die als Nummer sechs gesetzte Tirolerin Maren Benko 6:1 und 6:0 durch. Es ist dies für Gröss der bereits zweite Turniersieg in Wieselburg nach 2019.