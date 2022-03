Wieselburg: Lions-Flohmarkt soll im April stattfinden

Im Schnitt hilft der Lions Club Wieselburg unverschuldet in Not geratenen Menschen oder anderen Organisationen mit rund 80.000 Euro pro Jahr. Viel Geld, das vor allem durch Aktivitäten des Lions Clubs hereingespielt wird. Aktivitäten wie der Flohmarkt, der heuer am 2. und 3. April zum 47. Mal stattfinden soll. „Der Flohmarkt ist unsere Haupteinnahmenquelle. In den 50 Jahren unseres Bestandes haben wir bislang nur drei Mal keinen Flohmarkt durchgeführt. Im ersten Bestandsjahr 1972 sowie in den vergangenen beiden Jahren, wo wir den Flohmarkt zwar fünf Mal angesetzt haben, doch jedes Mal Corona-bedingt absagen mussten“, schildert der aktuelle Lions-Präsident Günther Leichtfried.

Umso wichtiger wird es für den Club, diesen heuer wieder über die Bühne zu bekommen. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren von unseren Rücklagen gezehrt. Jetzt ist es aber wieder wichtig, dass frisches Geld hereinkommt, um weiterhin helfen zu können“, sagt Leichtfried. Dabei sei der Flohmarkt auch für das gesellschaftliche Leben im Club ein wichtiger Bestandteil. „Ohne Flohmarkt fehlt einfach etwas im Clubjahr“, sagt Lions-Mitglied Günther Hütl.

Dass die Leute schon in den Startlöchern stehen, bestätigt Flohmarkt-Organisator Georg Roher. „Wir haben viele Anfragen von treuen Kunden, die einerseits für uns besondere Stücke sammeln und andererseits sich freuen, bei uns wieder stöbern zu können“, sagt Roher. Aber auch die Helfer freuen sich schon auf den Flohmarkt, wenngleich auch hier einige ausfallen dürften. „Es kann sein, dass wir heuer sogar etwas zusätzliche Unterstützung brauchen, da uns einige Helfer aus gesundheitlichen Gründen absagen mussten“, weiß Roher.

Der 47. Flohmarkt findet wieder unter dem Motto „Hilf & Bring“ statt. Die Waren können ab Montag, 28. März, von 12 bis 19 Uhr sowie am Dienstag und Mittwoch (29. und 30. März) jeweils von 8 bis 19 Uhr bei den Messehallen abgegeben werden. „Im Raum Wieselburg bieten wir zusätzlich am Dienstag und Mittwoch auch einen Abholservice für große Dinge an. Aber dazu muss man sich anmelden“, erklärt Georg Roher. Abhol-Telefon: 0677/61891819. Der Verkauf findet dann am 2. April von 9 bis 16 Uhr beziehungsweise am Sonntag, 3. April, von 9 bis 14 Uhr statt.

