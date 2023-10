Wohnbau-Krise zieht sich durch alle Branchen

Höhere Bau- und Betriebskosten, steigende Zinsen und bei Weitem höhere Auflagen, überhaupt einen Kredit zu bekommen. Menschen, die aktuell ein Haus bauen oder sanieren, oder sich eine neue Wohnung mieten wollen, müssen aktuell deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor einigen Jahren. Das führt auch dazu, dass der private Wohnbau und der Wohungungsmarkt ins Stocken geraten. Ein Überblick.

Das sagen die Baumeister. Die gute Nachricht zuerst: „Die Lieferengpässe sind glücklicherweise zum Großteil vorbei“, sagt Gernot Hofegger, Baumeister seit 1998. Laut dem Chef der Pöchlarner Firma Hoge Bau-GmbH seien auch die Preise – zumindest bei Eisen und beim Dämmmaterial – ein wenig zurückgegangen. „Aktuell liegen wir da etwa bei bis zu 15 Prozent vom alten Preis, zu Höchstzeiten kostete es das Doppelte“, gibt er Einblick. Überm Berg ist der Bausektor deshalb aber noch lange nicht. „Es herrscht nach wie vor Flaute, besonders beim Einfamilienhausbau. Vor Kurzem gab es auch ein Treffen der Bauinnung, die Auftragslage ist zum Teil dramatisch“, erzählt er. Seine Firma könne das Tief noch ganz gut abfedern (Hofegger: „Wir sind breit aufgestellt“), aber weitere Herausforderungen kommen in den nächsten Monaten auf die Branche zu. „Firmen kündigen jetzt schon erneute Preissteigerungen an. Ab Jänner wird’s wieder teurer“, sagt er. Was für Entspannung am krisengeplagten Bau sorgen könnte? Neben einer Lockerung für Kreditzugänge sieht Hofegger viel Potenzial in der Althaussanierung – denn an Neubauten ist vielerorts aktuell sowieso nicht zu denken. „Es braucht eine Sanierungsoffensive und mehr Informationen dazu. Im Privaten geht der Trend eindeutig in diese Richtung. Was auffällt: Viele bauen jetzt wieder das Elternhaus aus oder stocken auf“, betont er.

Gernot Hofegger aus Pöchlarn ist seit 1998 Baumeister. Foto: Hoge Bau

Privatkunden sind zu 80 Prozent weggebrochen

Wolfgang Jungwirth, Baumeister in Amstetten, bewertet die aktuelle Situation ähnlich. Die Privatkunden seien zu 80 Prozent weggebrochen. Solange die Zinsen so hoch sind, werde sich daran auch nichts ändern. „Momentan kann nur der ein Haus bauen, der keine Bank braucht. Dazu kommen die gestiegenen Baupreise“, erklärt er. Noch halte man sich mit öffentlichen Aufträgen über dem Wasser, doch der Polster könnte bald aufgebraucht sein. Die Arbeit werde knapp. „Für nächstes Jahr schaut es sehr düster aus. Es wird einen hohen Preisdruck geben, dann werden die Baufirmen noch stärker ans Limit gehen. Da werden einige auf der Strecke bleiben und es wird sicher zu mehr Arbeitslosen kommen“, blickt Jungwirth voraus. Er nimmt die Politik in die Verantwortung. „Wenn man nichts macht und die Zinsen hoch bleiben, wird sich bei uns Dramatisches abspielen. Das geht beim Bau los und zieht sich dann wie ein Rattenschwanz in andere Branchen weiter“, prognostiziert er. Die KIM-Verordnung (Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung), die strengere Kreditvergabe-Richtlinien mit sich brachte, sei ein großes Problem. „Da haben zum Beispiel Menschen, die ein gutes Haushaltseinkommen von 5.000 Euro haben, keine Finanzierung bekommen. Derzeit fährt man mit 200 gegen die Mauer“, sagt der Unternehmer.

„Fraglich, ob es wünschenwert ist, Menschen in die Miete zu drängen“

Das sagen die Immobilienmakler. „Der eigene Neubau ist für viele Menschen unerreichbar geworden“, sagt auch Martin Zehetner von REMAX-Immo-Service Scheibbs und Melk. „Das lässt die Nachfrage nach bestehenden Immobilien zwar steigen, aber auch hier ist die Finanzierung schwieriger als noch vor einem Jahr.“ Dennoch gebe es auf dem Althaus-Sektor für Verkäufer keinen Preisverfall: „Solche Immobilien sind trotzdem verkaufbar.“ Dass durch die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-V) Menschen an der Schaffung oder dem Erwerb von Eigentum gehindert werden, findet der Immo-Profi bedenklich: „Man sollte schon überdenken, ob es wünschenswert und darüber hinaus fair ist, so viele Menschen regelrecht in die Miete zu drängen.“ Bei den Mieten seien der Preistreiber die Betriebskosten, wobei REMAX Vermietern einen Rat gebe: „Besser, auf die Indexanpassung verzichten und einen guten Mieter halten. Denn die Mieter vergleichen sehr wohl, was sie wo für wieviel Geld bekommen. Auf dem Mietmarkt gibt es eine starke Bewegung.“

Martin Zehetner, REMAX-Geschäftsführer Scheibbs-Melk Foto: weinfranz.at, Franz Weingartner

„Die Jugend kann sich wegen der aktuellen Kreditvergabeverordnung ein Eigenheim schwer leisten. Der Kaufwille ist weiterhin vorhanden, die Finanzierung dagegen ist äußerst schwierig. Die Mietpreisbremse ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, ergänzt Jochen Beranek, Immobilienmakler für REMAX Alpha Steyr aus St. Peter/Au. Derzeit suchen viele Jüngere nach Bestehendem, etwa einem kleinen Häuschen, wo man gleich einziehen kann und das man sukzessive renovieren und adaptieren kann. Man müsse nicht gleich alles auf einmal haben, sei häufig der Tenor. „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, deshalb ist es wichtig, Profis zu konsultieren, sowohl was den Verkauf als auch den Kauf betrifft. Auch für die Finanzierung sollte man unbedingt Profis zu Rate ziehen“, ist Beranek überzeugt. Kernprobleme wären die steigenden Zinsen, die Unsicherheiten am Energiemarkt sowie die allgemeine Unsicherheit. Keiner könne voraussagen wie es weitergeht. „Ich würde der Jugend raten, eine Lebensplanung aufzubereiten. Wie viele Kinder sind geplant, habe ich finanzielle Unterstützung von den Eltern, den Großeltern. Eine exakte Evaluierung ist wichtig“, ist Beranek überzeugt. Er wünsche sich auch, dass es bei den bestehenden Objekten (Umbau, Sanierung) eine bessere und unbürokratischere Förderung gibt: „Damit beugt man nicht nur der Bodenversiegelung entgegen. Derzeit wird ein Neubau besser gefördert als die Sanierung eines bestehenden Hauses.“

„Interesse ja, aber bis zum Abschluss ist es zäh.“

Das sagen die Wohnbaugenossenschaften. Dass (junge) Familien durchaus auch in der aktuellen Situation Interesse an Wohnungen und Häusern zeigen, bewies ein „Open House“ der Siedlungsgenossenschaft GED-Wohnbau am vergangenen Freitag bei den Doppelhaushälften in der Breiteneicher Straße und Manker Straße in Wieselburg. „Wir hatten sehr viele Interessenten. Die Leute waren durchaus begeistert. Aber bis es zu einem Abschluss kommt, wird es zäh. Nicht nur, weil aktuell natürlich auch mehr Angebot am Markt ist, sondern auch weil die Leute einfach zurückhaltender sind. Sie überlegen es sich genau, ob sie sich neuen Wohnraum leisten wollen beziehungsweise auch können – aber das ist nicht nur ein Phänomen von Wieselburg. Das geht uns bei den Projekten in Pöchlarn oder Neumarkt ähnlich“, weiß Lisa Fröhlich, regionale Verkaufsberaterin der GED Wohnbau.

Von den 16 Doppelhaushälften, die die GED Wohnbau in der Manker Straße und Breiteneicher Straße (Bild) in Wieselburg errichtet hat, sind noch insgesamt sieben Hälften frei. „Es ist zäh. Der Markt stockt derzeit", weiß Lisa Fröhlich. Foto: Christian Eplinger

„Thema ist ein Stimmungsproblem“

Das sagen die Banken. „Die Nachfrage nach Wohnbaukrediten ist sehr stark gesunken“, gesteht Leopold Grubhofer, Direktor der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel. Das hätte aber seiner Meinung weniger mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder der notwendigen Eigenkapitalquote zu tun als viel mehr mit der allgemeinen Stimmung. „Das Thema ist ein Stimmungsproblem. Die allgemeine Meinung ist aktuell, dass man sich Hausbauen nicht leisten kann und die Zinsen bei einem Wohnbaukredit viel zu hoch sind. Ganz so stimmt das aber nicht. Natürlich angesichts der langen Null-Zinsen-Landschaft schrecken die aktuell 3,75 bis 3,87 Prozent, die die Zinsen für einen Wohnbaukredit sind, vielleicht. Nur vor zehn Jahren lagen die Kreditzinsen auch alle bei 3,5 Prozent und mehr“, erklärt Grubhofer. Schlimm findet er allerdings bei der seit August 2022 geltenden Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-V), dass sich bei vielen Häuselbauern bei der 35-jährigen Maximallaufzeit die monatliche Belastung nicht mit den 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens ausgeht. „Wenn sich eine junge Familie jetzt irgendeinen Kredit aufnimmt, und diesen für eine Mietwohnung hernimmt, ist die Belastungsgrenze des Haushaltseinkommens egal. Das fördert nicht gerade den Hausbau beziehungsweise das Schaffen von Eigentum“, sagt Grubhofer. Eine positive Seite hätte die Entwicklung aber auch: Es gebe wesentlich mehr Sanierungsanträge als vorher. „Damit reduziert man zumindest den Flächenverbrauch“, sagt Grubhofer.