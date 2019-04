Probenmarathon bei der Theatergruppe Lunz, denn am Ostersonntag, 21. April findet die Premiere des Stücks „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkekäs`“ im Pfarrheim statt. Die Komödie von Bernd Gombold erzählt die Geschichte von Sepp Hämmerle, der nach einer Weihnachtsfeier des Musikvereines völlig verkatert in seiner Tischerwerkstatt erwacht. Auch seinem Sohn und dem besten Freund fehlt die Erinnerung. Den einzigen Hinweis, glaubt die Pfarrhofshaushälterin Eugenie geben zu können: Ihr wurde in der Nacht ihr Stinkerkäs` gestohlen.