Intensive Probenwoche für „Der Vorname“ in Wieselburg

Das Stadt.Theater.Wieselburg probte letzte Woche intensiv für die Herbstaufführung im Bühnenwirtshaus Aigner. Am Programm steht das Stück „Der Vorname“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière. Wortwitz und Dialoge in der besten Tradition der französischen Gesellschaftskomödie treiben eine Handlung voran, die im Laufe des Abends einiges an überraschenden Wendungen, aber auch Abgründen ans Licht bringen wird.

Die Proben für die neue „alte Produktion“ (Corona-bedingt mussten die in den Jahren 2020 und 2021 geplanten Aufführungstermine abgesagt werden) starteten zu Beginn des Sommers mit ersten Leseproben. Letzte Woche gab es dann eine intensive Probenwoche, in der alle Schauspielerinnen und Schauspieler mit Regisseurin Stefanie Paschke das Stück neu erarbeiteten. „Die Proben waren sehr erfolgreich. Sowohl die Regisseurin Steffi Paschke als auch die Schauspielerinnen und Schauspieler sind sehr zufrieden mit der ersten Probenwoche“, sagt Obfrau Gabriela Dorn-Scheruga.

Das Ensemble hat sich seit 2020 nicht verändert. Alle Mitwirkenden aus der ursprünglichen Produktion sind auch heuer wieder dabei: Johannes Sonnleitner, Michael Scheruga, Peter Brandstetter sowie Gabriela Dorn-Scheruga, Sonja Gerersdorfer und Ulrike Flacke-Karger.

Die Aufführungen finden von 19. bis 22. Oktober sowie am 25. und 26. Oktober um 20 Uhr im Bühnenwirtshaus Ballonwirt Aigner in Wieselburg statt. Lediglich am 22. Oktober startet die Aufführung bereits um 17 Uhr. Ticketreservierungen sind zurzeit schon unter office@stadttheater-wieselburg.at möglich. Ab Mitte September startet der Kartenvorverkauf in den Vorverkaufsstellen.

Mehr Infos finden Sie unter www.stadttheater-wieselburg.at.