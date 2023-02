Premiere von Heimatbühne Reinsberg: Der Meisterboxer 2.0

Seit fünf Wochen laufen die Proben für die Premiere des Stückes „Der Meisterboxer“, das am Freitag, 3. Februar bis Sonntag, 12. Februar, im Musium aufgeführt wird.

Der Schwank in drei Akten von Carl Mathern und Otto Schwartz sorgte bereits bei seiner ersten Aufführung im Jahr 1997 für einen fulminanten Erfolg in Reinsberg. „Nun wollen wir daran anknüpfen“, erklärt Vereinsobmann Karl Prüller, der mit den Proben des 10-köpfigen Schauspielerteams bislang sehr zufrieden ist. „Es läuft wirklich gut, wir sind mittendrin“, meint er.

Mitten im Geschehen der Handlung steht der Marmeladenfabrikant Friedrich Breitenbach, der von seiner Frau Adelheid an der kurzen Leine gehalten wird. Um mit seinem Freund Wipperling auf Schweinebratentour zu gehen, erzählt er ihr, er sei jetzt Boxer, und nutzt dabei die Namensverwandtschaft zum Meisterboxer Breitenbach. Es kommt, wie es kommen muss: Der Schwindel droht aufzufliegen, als der echte Meisterboxer Breitenbach zu einem Kampf in die Stadt kommt. Premiere ist am Freitag um 19.30 Uhr.

