Steinakirchner KJ-Theater: Die Premiere als Räuber

Am 22. April lädt die Landjugend Steinakirchen zur Theater-Premiere in den Pfarrhof. Die Proben für die Komödie „Zwischen Gipfel und Casino“ laufen auf Hochtouren.

Um eine Premiere – allerdings einer anderen Art – geht es auch im Stück. Das Duo Danuta und Rüdiger ist erstmals als Räuberduo unterwegs. Diese Premiere haben sie sich aber anders vorgestellt. Sie erbeuten Schwarzgeld im Casino von Fide Elbewasser. Und auch Gisela aus dem örtlichen Brillenfachgeschäft war als Geisel so gar nicht eingeplant. Nun flüchten alle drei mit der Seilbahn auf den „Hochzeitsgipfel“, eine luxuriöses Wellness-Berghütte für Hochzeitspaare, in der Elvis und Wendy ihr Hochzeitswochenende verbringen wollten. Dort oben rächt es sich allerdings auch, dass Elvis so „hilfsbereit“ war, und Colette aus dem Rotlichtviertel als Anhalterin mitgenommen hat. Der „Hochzeitsgipfel“ wird Schauplatz für ein turbulentes Zusammentreffen verschiedenster Einzelschicksale und alle wollen sich am Geld zu bedienen. Im Wettlauf mit der Polizei hätte nämlich auch gerne der Casinobesitzer Fide gern sein Schwarzgeld zurück.

„Zwischen Gipfel und Casino“ , Komödie - Theater der Katholischen Jugend Steinakirchen.

, Komödie - Theater der Katholischen Jugend Steinakirchen. Aufführungstermine: 22. April 20 Uhr, 23. April 15 und 20 Uhr, 29. April 20 Uhr und 30. April 15 Uhr.

22. April 20 Uhr, 23. April 15 und 20 Uhr, 29. April 20 Uhr und 30. April 15 Uhr. Spielort: Pfarrhof Steinakirchen.

Pfarrhof Steinakirchen. Besetzung: Rüdiger (Daniel Schedlmayer), Danuta (Elisa Schaupp), Gisela von Horazius-Pallavaleitis (Magdalena Hartl), Elvis Kaputschke (Florian Hofegger), Colette (Selina Bruckner), Fide Elbewasser (Benjamin Leitner), Wendy (Manuela Mayer), Wendy Zweitbesetzung (Johanna Sturmer), Ilka Heitmann (Verena Teufl).

