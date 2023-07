Theatersommer Wolfpassing: Die NÖN stellt das Ensemble vor

Standesgemäß machen den Beginn dieser Serie Intendantin Christina Meister-Sedlinger und ihr Ehemann und Produktionsleiter Martin Sedlinger. Während Christina auch heuer wieder als Canina, die Hündin, auf der Bühne stehen wird, bleibt Ehemann Martin dieses Jahr zum zweiten Mal nur hinter der Bühne. „Es ist bei dieser Produktion genug im Umfeld zu organisieren, da überlasse ich die Arbeit auf der Bühne unserem tollen Ensemble“, lächelt Martin Sedlinger, der vom einzigartigen Ambiente im Schloss Wolfpassing schwärmt. „Wir sind hier wetterunabhängig und haben trotzdem ein tolles Schlossambiente und können für das Publikum bei Schönwetter auch den Schlosspark voll nutzen. Das macht so eine Produktion um ein Vielfaches einfacher“, sagt der gebürtige Scheibbser, der sich schon bald nach dem Jusstudium in Wien der Musik verschrieben hat. Er gilt als Virtuose auf der Bluesharp (Mundharmonika) und nennt als sein absolutes musikalisches Highlight die Aufnahmen in den Londoner Abbey Road Studios für Eric Clapton.

In Wolfpassing schätzt er vor allem auch die tolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Schlossverwaltung: „Mit Martin Rogenhofer haben wir einen wahren Engel, der uns in jeder Hinsicht voll zur Seite steht. Da macht es Spaß zu arbeiten und das überträgt sich auch auf das gesamte Ensemble“.

Martin Sedlinger hat 2019 den Theatersommer Schloss Wolfpassing gemeinsam mit seiner Frau ins Leben gerufen. Heuer steht er zum zweiten Mal nur als Produktionsleiter hinter der Bühne und nicht mehr auf derselben. Foto: Christian Eplinger

Die gute Stimmung im Ensemble bei den Probearbeiten oder auch abseits davon nennt auch Intendantin Christina Meister-Sedlinger als einen der großen Pluspunkte von der Produktion in Wolfpassing. Die Künstlerin lebt mit ihrem Mann, ihrer 15-jährigen Tochter Nora und vielen geretteten Tieren in ihrem Elternhaus in Oberndorf. 2019 hat sie gemeinsam mit ihrer Familie und der Gemeinde Wolfpassing ihr „Traumprojekt“ Theatersommer Schloss Wolfpassing gestartet. „Es ist einfach wunderbar hier. Theater und das Schloss gehören zusammen. Es ist für mich ein Geschenk, dass ich hier in meiner Heimatregion eine solche Möglichkeit habe, eine so professionelle Theaterproduktion auf die Beine zu stellen, wo Schauspieler aus der Region mit Bühnenkollegen aus ganz Österreich zusammenwirken. So können wir auch junge Schauspieltalente fördern und gleichzeitig im Umfeld der Produktion Interesse für die Bühne wecken“, betont Christina Meister-Sedlinger, die sich vor allem auch bei ihrer Familie bedankt. Denn neben Ehemann Martin sind auch die Tochter (Marketing, Social Media) und die Mutter („strengste Kritikerin und Helferin, wo immer wir sie brauchen“) voll in die Produktion eingebunden.

Alle Infos zum Theatersommer Schloss Wolfpassing sowie Kartenvorverkauf unter Theatersommer Wolfpassing 2023 (theatersommer-wolfpassing.at)