Schüler vor den Vorhang

„Wie peinlich is' denn des“ lautete der Titel des Theaterstücks, welches von 2. bis 4. Juni 2023 insgesamt vier Mal von jungen Schauspieltalenten im PfarrKulturHaus Göstling zur Aufführung gebracht wurde. Bereits zum vierten Mal studierte Lehrer Michael Berger mit insgesamt 38 Schülerinnen und Schülern der 2. bis 4. Klassen der NÖMS Göstling ein Theaterstück ein.

Diesmal handelte das Stück von einem normalen Tag im Leben vieler Jugendlicher, an dem an sich nichts Außergewöhnliches passiert. Am Tag der Aufführung dreht sich bei den Jugendlichen beinahe alles um die Liebe. So auch bei Luisa und Felix, denn sie lernen sich an diesem Tag kennen und lieben. Durch „innere Monologe“ kann das Publikum auch einen Blick in die Gefühls- und Gedankenwelt der beiden werfen. Sich zum ersten Mal zu verlieben und dennoch einen Tagesablauf mit Eltern, Klassenkameraden und dem großen Schwarm zu bewältigen, ist eben nicht so ganz einfach ...

Alle Beteiligten freuten sich über das große Interesse an dem Theaterstück und so konnten insgesamt rund 450 Besucherinnen und Besucher im Göstlinger PfarrKulturHaus begrüßt werden. Darunter waren neben einigen Gemeinderäten und Bürgermeister Friedrich Fahrnberger auch Direktor Josef Nemecek, zahlreiche aktive und pensionierte Lehrkräfte sowie viele Angehörige der Akteure. Besondere Freude bereitete der Besuch von Dietmar Nahringbauer, Leiter der Außenstelle der Bildungsregion 3.