Ein Theater rund um die „Männergrippe“

Unter der Regie und Gesamtleitung von Helga Heigl-Puchebner schlüpft diesmal Herbert Sonnleitner in die Rolle von Alexander Humbold, den die „Männergrippe“ erwischt hat und der eigentlich ein Männerwochenende mit seinem Freund Stefan (Walter Salaberger) verbringen wollte. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich auf das heimische Sofa zu schleppen und zu leiden. Natürlich steht ihm sein Kumpel dabei mit sämtlichem Verständnis und Rat und Tat zur Seite. Schnell wird die Mama beauftragt, Hühnersuppe zu kochen, und der Hausarzt der Familie konsultiert.

Weiters sieht man auf der „Kuschbühne“ Anna Humbold (Sarah Michalko), Gertrud Humbold (Heidi Siebenhandl), Isabell Kaiser (Sabrina Wurnig), Notar Strasser (Wolfgang Fahrnberger), Bestatter Hermann Oberberger (Raphael Weinmesser), die Assistentin (Carmen Großbichler) und Dr. Brinkmann (Helga Heigl-Puchebner).

Aufführungstermine in der Kulturschmiede Gresten sind am Freitag, 3., und Samstag, 4. November, sowie am Freitag, 10., und Samstag, 11. November. Kartenvorkauf bei Schuhe Matschi und in der Trafik Pointner.