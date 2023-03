„Publikum soll wieder herzhaft lachen können“

Der „Jägerstätter“- Regisseur Georg Niederer hat sich dieses Jahr für ein „etwas leichter verdauliches“ Stück entschieden. „Das Publikum soll wieder herzhaft lachen dürfen“, befand er und bringt mit der Komödie „Diva“ von Gerhard Riedl ein rasantes Vier-Personen-Stück auf die Bühne. Premiere ist am Donnerstag, 30. März.

Im Stück geht es um die in die Jahre gekommenen, einst berühmten, viel gefragten Schauspielerinnen Lisa Minetti (Simone Klein) und Hilde Nef (Petra Pöchhacker), die sich auf den Tod nicht ausstehen können. Nach vielen Jahren Funkstille sollen sie nun erstmals wieder gemeinsam in einem Stück auf der Bühne stehen. Direktor Eberhard (Hans Huber) möchte damit sich selbst zu ein wenig Ruhm und seinem kleinen heruntergekommenen Theater wieder zu etwas Glanz verhelfen. Und in Wahrheit wünschen sich doch die beiden nichts mehr, als endlich wieder im Rampenlicht zu stehen. „Aber mit der? Niemals!“, sagen beide sofort. Nur meinen sie das tatsächlich so? Immerhin brauchen beide vor allem auch das Geld. Ihre letzten Engagements sind Jahre her, die glänzenden Zeiten längst vorbei. Nun, da darf man nicht zu wählerisch sein. Oder doch?

Direktor Eberhard muss ganz schön in die Trickkiste greifen, um die beiden zu überzeugen. Helfen soll ihm dabei der junge Regisseur Markus Hermann (Matthias Pichler), der in den perfiden Plan eingeweiht wird. Geblendet von der Gage, die im Vertrag steht, und der Aussicht auf ein erfolgreiches Comeback lassen sich die beiden Schauspielerinnen auf den Deal ein. Aber einfach wird das Ganze für alle Beteiligten nicht, so viel steht fest.

Mit vollem Elan und großer Vorfreude startet das Ensemble in die letzte Probenwoche. Gespielt wird insgesamt vier Mal im kultur.portal Scheibbs. Das Publikum darf sich auf einen sehr amüsanten Theaterabend freuen.

