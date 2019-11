Mit tiefgründigem Witz nimmt Ki-shon die biblische Geschichte aufs Korn und stellt sie auf den Kopf. Die Premiere am 8. November und die Vorstellung am 9. November, jeweils um 19.30 Uhr, sind bereits fast ausverkauft. Für die restlichen Termine (Sonntag, 10. November, 17 Uhr; Mittwoch, 13. November, 19.30 Uhr; Donnerstag, 14. November, 19.30 Uhr; Freitag 15. November, 19.30 Uhr; Samstag, 16. November, 19.30 Uhr) sind noch Karten verfügbar. Das Kartenbüro im Café Fürst ist an folgenden Terminen geöffnet: Mittwoch, 6. November, 16 bis 18 Uhr; Donnerstag, 7. November, 16 bis 18 Uhr; Infos: www.impulskultur.at