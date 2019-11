Seit 2007 sorgt das Schauspiel Scheibbs alljährlich im Herbst für ein kulturelles Glanzlicht in der Bezirkshauptstadt. Heuer inszeniert Regisseurin Christina Meister-Sedlinger, die seit 2013 den Theaterherbst leitet, mit ihrem elfköpfigen Ensemble „Der Vaterschaftsprozess des Zimmermanns Joseph“ – das letzte Theaterstück, das der inzwischen verstorbene isarelische Autor Egon Kishon geschrieben hat. 1998 ist das Stück in Berlin uraufgeführt worden.

Kishon gilt als einer der bedeutendsten Satiriker des 20. Jahrhunderts – „Der Vaterschaftsprozess des Zimmermanns Joseph“ ist dafür der beste Beweis. Denn auch wenn Kishon von einer Komödie spricht, ist es vielmehr eine bissige Satire, die die Geschichte um die Geburt Jesu, die Bibel, die Evangelisten und auch den Glauben überspitzt aufs Korn nimmt.

Christina Meister-Sedlinger, die im Stück selbst die Maria spielt, hat als künstlerische Leiterin die Rollen perfekt besetzt und auch die eine oder andere Slapstick-Einlage eingebaut. Da ist der Tischler Joseph Zimmermann (Kurt Tutschek) mit seiner straighten Anwältin Akiba Bar-Honig (Petra Pöchhacker), der vom Bezirksrichter (Georg Niederer) endlich geklärt haben will, wer der Vater des kleinen Jesus ist. Auf der Anklagebank haben der Herr Gott Imhimmel (Hans Huber) und sein Anwalt Ted Pitsburger (Bernhard Hauptmann) Platz genommen. Als Zeugen geladen werden unter anderem der Heilige Geist (Harald Krammer), der Erzengel Gabriel (Barbara König), die Evangelisten Lukas (Bert Scheiblauer) und Johannes (Gerhard Bürbaumer) sowie der Teufel (Camillo Ressl) selbst. Für etliche Lacher sorgt auch Gerichtsdiener Schechter (Christoph Eckel).

Gelungen ergänzt wird das Kishon-Stück durch musikalische Einlagen – vom „Ave Maria“ über „There Must Be An Angel“ bis hin zum „The Great Pretender“ beim Auftritt von Evangelist Johannes. Ein vergnüglicher Abend für Kishon-Fans und jene, die es noch werden wollen. Das Premierenpublikum dankte mit viel Applaus.

Weitere Aufführungstermine: 13., 14., 15. & 16. November, 19.30 Uhr, kultur.portal. Karten: 0664/3735643.