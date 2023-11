Turbulente Komödie im Scheibbser kultur.portal

Im kultur.portal Scheibbs geht es derzeit heiß her: Die Endspurtvorbereitungen für den Theaterherbst Scheibbs 2023 sind in vollem Gange. Schauspielerin Christina Meister-Sedlinger, die das Schauspiel Scheibbs bereits seit 13 Jahren als Regisseurin begleitet, hat für heuer die turbulente Boulevard-Komödie „It runs in the familiy – Alles auf Krankenschein“ von Ray Cooney ausgesucht. Ein Autor übrigens, mit dessen Komödie „Außer Kontrolle“ das Schauspiel Scheibbs schon 2014 das kultur.portal eröffnet hat. Ab 17. November dürfen sich die Gäste des Kulturportals bei Ray Cooneys „Alles auf Krankenschein“ köstlich amüsieren.

Ein ehrbares Hospital wird zum gnadenlos komischen Tollhaus der Verrücktheiten, in dem die 16-jährige Leslie ihren Vater sucht und sich plötzlich mehreren Vätern gegenübersieht. „Das Publikum wird sich nicht nur bestens amüsieren, sondern auch gefordert werden – bei so viel Chaos im Geschehen muss man sich ganz schön konzentrieren“, warnt Hans Huber von scheibbs.impuls.kultur.

Mit Einzelproben wurde schon im Frühjahr begonnen, seit September wird nun zwei bis drei Mal pro Woche geprobt zu je drei bis vier Stunden. „Boulvard wird meist unterschätzt“, erklärt Regisseurin Christina Meister-Sedlinger. „Viele denken, es reicht schon, dass der Text lustig ist. Aber gerade bei Boulevard muss jede Betonung, jeder Blick, jede Pause, jede Bewegung perfekt sitzen – es ist fast wie eine Choreografie und das bringt das Ensemble bei den Proben ordentlich ins Schwitzen.“

Die Darsteller: Elisabeth Krenn (aus Scheibbs, erstmals mit dabei ), Nora Meister, Barbara König aus Gaming, Johanna Huber, Kurt Tutschek, Christoph Eckel, Harald Krammer und Hans Huber aus Scheibbs, Martin Kreutzer aus Gaming und Bert Scheiblauer aus Gresten.

Premiere: Freitag, 17. November, 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen: 18., 23., 24., 25. November, jeweils 19.30 Uhr, 19. November, 17 Uhr kultur.portal Scheibbs, Hauptstraße 4, 3270 Scheibbs. Karten: karten@impulskultur.ateventjet.at, Samstag, 11. November, 10–12 Uhr im kultur.portal.