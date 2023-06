Erstes Treffen aller Akteure im Schloss Wolfpassing

Am 14. August feiert die Stefan-Zweig-Komödie „Volpone – Geld macht sexy“ Premiere bei der dritten Auflage des Theatersommers Schloss Wolfpassing. Insgesamt stehen bis 30. August zehn Aufführungen unter der Regie von Daniel Pascal am Spielplan. Am vergangenen Sonntag versammelten Intendantin Christina Meister-Sedlinger und Produktionsleiter Martin Sedlinger das gesamte Ensemble sowie die Menschen im Backstagebereich und die Verantwortlichen der Gemeinde Wolfpassing, die den Theatersommer veranstaltet, zu einem ersten gemeinsamen Treffen im Schlosscafé Wolfpassing.

„Es freut mich, dass es heuer erstmals geklappt hat, alle zusammenzuholen. Das heute soll ein gemütliches ungezwungenes Kennenlernen aller Akteure werden“, begrüßte Christina Meister-Sedlinger, die sich freut, hier im Schloss Wolfpassing zum dritten Mal ihr „Herzensprojekt“ umsetzen zu dürfen. Und das mit der gesamten Familie. Denn Mann Martin ist Produktionsleiter, die 15-jährige Tochter Nora kümmert sich um den Marketingauftritt und dreht und schneidet sämtliche Promotion- und Szene-Videos und Mama Stephanie Meister ist die gute und helfende Hand im Hintergrund.

Übrigens: Ein großes Kennenlernen war es am Sonntag dann gar nicht mehr so wirklich. Denn bis auf Christian Schiesser, der heuer seine Wolfpassing-Premiere feiern wird, spielen alle Ensemble-Mitglieder schon das zweite oder gar das dritte Mal in Wolfpassing. Dafür nützte das Team den Sonntag auch gleich für erste Leseproben, das Erstellen des Probenplans und Regisseur Daniel Pascal verriet die Ausrichtung seiner Inszenierung. „Wir werden alles ausprobieren, was die Komödie bieten kann und das mit dem herrlichen Text von Stefan Zweig als Basis. Es wird ein richtig geiles Stück“, verspricht der gebürtige Genfer.

