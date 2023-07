Das Ensemble Teil 2: der Regisseur und der „Neue“

Er ist gebürtiger Schweizer, in Genf und Aarau aufgewachsen, ehe ihn das Studium der Theaterwissenschaft und Schauspiel nach Wien verschlug. Seit damals ist Daniel Pascal in Österreich heimisch und führt seit 2021 Regie beim Theatersommer Schloss Wolfpassing und in der Waldviertler Kammerbühne. Als Regisseur verspricht er, heuer in Wolfpassing bei der Stefan-Zweig-Komödie wieder alle Register der Komödie zu ziehen. Da und dort ist er auch immer wieder selbst als Schauspieler im Einsatz. In Wolfpassing schlüpft Pascal auch heuer wieder in die Titelrolle Volpone, der Fuchs.

„Wolfpassing ist ein traumhafter Ort für Sommertheater. Wir haben hier ein tolles Ensemble, das auch abseits der Bühne perfekt zusammengewachsen ist und Zeit miteinander verbringt. Das gleicht fast ein wenig einem Urlaub, verbunden mit Arbeit, die Spaß macht“, freut sich Pascal schon auf die zehn Aufführungen und richtet seinen Dank an Intendantin Christina Meister-Sedlinger und ihren Mann Martin Sedlinger, die dieses „Theaterfest“ erst möglich machen würden.

Das erste Mal in Wolfpassing mit dabei ist Christian Schiesser. „Im Vorjahr bin ich noch im Publikum gesessen, heuer darf ich auf der Bühne stehen. Das freut mich natürlich sehr, vor allem, weil ich Daniel Pascal schon von Produktionen bei der Waldviertler Kammerbühne kenne und ihn sehr schätze“, sagt Schiesser, der seit 2014 sowohl auf vielen Bühnen als auch in etlichen TV-Produktionen vor der Kamera steht. Im Stück „Volpone“ wird Schiesser gleich zwei Rollen spielen: Voltore, den Geier, und Leone, den Löwen.

Christian Schiesser spielt in „Volpone" gleich zwei Rollen: Voltore, den Geier, und Leone, den Löwen. Foto: Christian Eplinger

Karten und alle Infos zum Stück: Theatersommer Wolfpassing 2023 (theatersommer-wolfpassing.at)