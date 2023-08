Das Ensemble Teil 3: die Taube und die Krähe

Für Valerie Anna Gruber ist der Theatersommer Schloss Wolfpassing quasi ein „Heimspiel“, ist die Schaupspielerin doch in Wieselburg und im Waldviertel aufgewachsen. Mit 15 Jahren spielte sie bereits bei den Sommerspielen Melk als Teil der Titelrolle „Die Päpstin“. Danach absolvierte sie weitere Schauspielausbildungen in New York und Wien und war bei zahlreichen Bühne- und Fernsehproduktionen im Einsatz. Sie ist seit Beginn im Wolfpassinger Ensemble und verzückte im Vorjahr als „Susanne“ in Turrinis „Der tollste Tag“. Heuer spielt sie in der Zweig-Komödie „Volpone“ zwei Rollen: Colomba, die Taube, und die Richterin.

In Wolfpassing schätzt sie vor allem die familiäre Athmosphäre und die gelöste Stimmung auch abseits der Bühne. „Und das bei einer Arbeit mit sehr hohen Qualitätsansprüchen. Genau das macht ungemein Spaß“, sagt Valerie Anna Gruber.

Das zweite Mal in Wolfpassing mit dabei ist Konrad Lusenberger. Der Ansfeldner studierte nach dem Abschluss als Violinlehrer am Konservatorium Linz das Konzertfach Violine am Salzburger Mozarteum und absolvierte die Schauspielschule am Wiener Volkstheater. Im Vorjahr als schmierig-komischer „Bartholo“ in Wolfpassing zu sehen, spielt er heuer Corbaccio, die Krähe, und freut sich auf die Aufführungen: „Wir arbeiten hier in einem tollen Umfeld sehr professionell. Daniel Pascal führt jeden Schauspieler dessen Rolle genau vor Augen und so vertieft sich jeder und jede in seiner beziehungsweise ihrer Rolle“, ist Lusenberger begeistert.

Konrad Lusenberger spielt in „Volpone" Corbaccio, die Krähe. Foto: Christian Eplinger

Karten und alle Infos zum Stück: Theatersommer Wolfpassing 2023 (theatersommer-wolfpassing.at)